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05:28 (мск), источник: ТАСС Наука

В России создали повышающий точность измерения давления при мерцательной аритмии тонометр

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские ученые создали прибор для измерения артериального давления, который позволяет избежать ошибочного результата при мерцательной аритмии. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель руководителя лаборатории персональных медицинских помощников Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Петр Кшнякин.

Источник: РИА "Новости"

Из-за перебоев в работе сердца во время аритмии стандартный тонометр может показывать ошибочные данные. Разница между результатом изменения и реальными параметрами давления (как систолического, так и диастолического) может достигать 10−20 миллиметров ртутного столба.

«Особенность этого тонометра в том, что он может измерять давление в том числе при мерцательной аритмии. Если у пациента есть это нарушение, то обычный тонометр выдает неправильные показания. Наш тонометр, диагностируя, что у человека мерцательная аритмия, проводит измерения несколько раз и получает правильные средние значения», — сказал Кшнякин.

Эффективность разработки подтверждена лабораторными исследованиями и предварительными техническими испытаниями. Точность измерений соответствует импортным аналогам, также пояснил ученый.

Прибор был разработан в рамках федерального пилотного проекта «Персональные медицинские помощники», целью которого является создание системы дистанционного мониторинга состояния пациентов с гипертонией и диабетом. Авторы решения также создали спирометры, пульсоксиметры, фонендоскопы, фитнес-браслеты, глюкометры и термометры, которые могут дополнить набор телемедицинских устройств.

«Мы создали цифровую экосистему, где все медицинские приборы автоматически передают физиологические показатели пациентов на мобильное приложение пациента и веб-приложение врача. Таким образом, врач сможет быстрее реагировать на изменения в его показателях. Например, принять решение назначить прием для корректировки схемы лечения, о плановой или внеплановой госпитализации, а также вызвать скорую медицинскую помощь при ухудшении состояния», — уточнил он.

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