В России создали повышающий точность измерения давления при мерцательной аритмии тонометр

Из-за перебоев в работе сердца во время аритмии стандартный тонометр может показывать ошибочные данные. Разница между результатом изменения и реальными параметрами давления (как систолического, так и диастолического) может достигать 10−20 миллиметров ртутного столба.
«Особенность этого тонометра в том, что он может измерять давление в том числе при мерцательной аритмии. Если у пациента есть это нарушение, то обычный тонометр выдает неправильные показания. Наш тонометр, диагностируя, что у человека мерцательная аритмия, проводит измерения несколько раз и получает правильные средние значения», — сказал Кшнякин.
Эффективность разработки подтверждена лабораторными исследованиями и предварительными техническими испытаниями. Точность измерений соответствует импортным аналогам, также пояснил ученый.
Прибор был разработан в рамках федерального пилотного проекта «Персональные медицинские помощники», целью которого является создание системы дистанционного мониторинга состояния пациентов с гипертонией и диабетом. Авторы решения также создали спирометры, пульсоксиметры, фонендоскопы, фитнес-браслеты, глюкометры и термометры, которые могут дополнить набор телемедицинских устройств.
«Мы создали цифровую экосистему, где все медицинские приборы автоматически передают физиологические показатели пациентов на мобильное приложение пациента и веб-приложение врача. Таким образом, врач сможет быстрее реагировать на изменения в его показателях. Например, принять решение назначить прием для корректировки схемы лечения, о плановой или внеплановой госпитализации, а также вызвать скорую медицинскую помощь при ухудшении состояния», — уточнил он.