Россиян ждут длинные выходные из-за Дня народного единства

«Первая рабочая неделя (ноября. — Прим. ред.) для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», — рассказала собеседница агентства.
Она также напомнила, что, несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам, получающим оклад, снижать нельзя. Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.
Привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день в большинстве случаев можно только с его согласия, кроме ситуаций, когда речь идет о предотвращении аварий и катастроф. За это работник может по своему желанию получить оплату в двойном размере либо в одинарном плюс дополнительный выходной.
При работе по сменному графику действуют иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких сотрудников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если эти дни считаются рабочими по их графику. Но смены в нерабочие праздничные дни должны оплачиваться в двойном размере.
За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф.