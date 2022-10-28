Скидки до 70%: на Алиэкспресс стартует мегадлинная распродажа
Совсем скоро на AliExpress наступит самая длинная распродажа! Поэтому сейчас нужно добавлять понравившиеся товары в корзину (не покупая). Разогрев продлится с 29 октября по 1 ноября. Покупать товары нужно с 1 по 13 ноября, когда будет проходить самая длинная распродажа года и эти товары будут продаваться по самым низким ценам.
Для того, чтобы не упустить свою выгоду и гарантированно купить понравившиеся позиции, уже сейчас добавляйте выбранные товары в корзины (не покупая) — так он точно сохранится за вами. Собирайте скидочные купоны и ждите начала распродажи 1 ноября. После ее старта оплачивайте выбранное и наслаждайтесь супервыгодными ценами!
Цены только растут, так что самое время купить то, что давно откладывали, тем более со скидками до 70%.
В нынешних условиях, когда следить за своим здоровьем нужно особенно внимательно, идеальным подарком может стать умное украшение. Стильное и оригинальное кольцо из нержавеющей стали является не только красивым украшением, но и замаскированным термометром. Кольцо оснащено датчиком температуры тела и имеет ненавязчивый дисплей, показывающий данные в режиме реального времени.
В отзывах пишут:
Классное кольцо, термо, вообще заказала самый маленький размер, на правой руке палец оказался больше, на левый палец налезло. Мне нравится, смотрится хорошо и для дела полезно.
Электрическая кофемашина Sinbo SCM-2928 быстро приготовит вкуснейший турецкий кофе по классическому рецепту. Современный дизайн обеспечит значительный комфорт для жизни любителей кофе. Внутренняя структура камеры из нержавеющей стали обеспечивает удобство чистки и длительное использование. Двухступенчатая система безопасности предотвратит кофе от переливания. Приготовление кофе станет для вас приятным ритуалом и доставит максимум удовольствия.
В отзывах пишут:
Для доставки потребовался месяц. Кофеварка пришла в исправном состоянии, кофе варит отменный, только он должен быть очень мелкого помола, можно при варке добавить ложечку сахара, получается настоящий турецкий.
Классический черный зонт, который давно стал не только аксессуаром, но и признаком стиля. Водоотталкивающая ткань высокой плотности, модернизированный черный клей. Легким движением руки он полностью раскладывается, а прочный каркас исключает выворачивание при сильном ветре и дожде. Зонт с чехлом имеет 10 спиц с антикоррозионным покрытием и прочное крепление к полотну. Будьте уверены, заказав этот зонт, вы сделаете ваш лучший выбор.
В отзывах пишут:
Отличный зонт, он очень большой. Проливной дождь теперь не страшен. В сложенном виде размер как у обычного зонта. Нетяжелый. Спасибо, мне очень понравился.
Легкий утепленный жилет с инфракрасным прогревом для мужчин и женщин от Xiaomi — идеальный союзник в любом путешествии. Комфортно сидит и дышит. Теплый жилет в стиле Casual — унисекс для повседневного ношения в городе. Подойдет как любителям активного отдыха на природе, так и для носки в плохо отапливаемом помещении. Жилет поможет улучшить микроциркуляцию тела и даже устранить местные боли и воспаления. Четыре зоны нагрева: спина (1), живот (2), шея (1). Не рекомендуется использовать высокую температуру в течение длительного времени, чтобы избежать ожогов. Заказывайте на сайте по хорошей цене.
В отзывах пишут:
Снизил оценку за задержку в доставке товара и нарушенную упаковку. Качество изготовления самого жилета без нареканий. Подогрев работает, но не уверен, что греют все зоны, лучше всего ощущается спина и шея. На размер 52-54 идеально подошел XXL.
Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!
В отзывах пишут:
Знаю, что повторюсь, но все же… Планшет просто реально нереальный. Доставка быстрая. Продавцу спасибо!
Холода уже наступили, и отогреваться надо как на улице, так и в зданиях. Впрочем, дело не только в холодах. Банально очень удобно, когда с собой есть термос. Отлично заменит вредную газировку и прочие радости. Помимо содержимого, порадует ещё и яркий внешний вид.
Во всех отношениях идеальное решение для холодной погоды. Супер хай-тек жилетка со встроенным подогревом в 9 местах. Работает это чудо техники от встроенного USB, который легко подключается к пауэрбэнку. Имеет несколько режимов нагрева, которые просто регулируются с помощью специальной кнопки. Видимо, универсальность объясняет новый всплеск популярности аксессуара: большое количество заказов и много свежих отзывов у разных продавцов AliExpress. Мы нашли одно из самых приятных по цене предложений.
В отзывах пишут:
Товар привезли быстро. Выполнен качественно. Все работает. Кнопка прямо на груди, можно даже наощупь найти под курткой. Нагревательные элементы располагаются как на рисунке. Шею прогревает хорошо.
На выбор покупателей 21 или 24 скорости. Велосипед будет отлично ездить по пересеченной местности. Прочная алюминиевая рама выдержит и снег, и зной. Отлично справится с грязными дорогами. Механический дисковый тормоз. Герметичный подшипник. Алюминиевые педали. Забирайте со скидкой на сайте.
В отзывах пишут:
Велосипед пришел в целости и сохранности, упакован хорошо, подарки прислали тоже, покупкой доволен, качеством тоже. Рекомендую.
Набор из двух гантелей в компактном пластиковом чемодане, который удобно хранить и брать с собой на тренировку. Гантели выполнены из хромированной стали. Насечки на грифе для большего сцепления с ладонями. Доставка на сайте по России.
Этот комплект постельного белья выполнен в очень необычном и красивом дизайне. Идеально подойдет тем, кто хочет привнести в свою жизнь чуть больше красок и уюта. Ткань состоит из 95% хлопка и 5% полиэстера. Пододеяльник на молнии. Материал очень прочный и износостойкий, а также устойчивый к выцветанию. Данный комплект постельного белья может стать отличным подарком для близких. Производитель предупреждает о допустимом расхождении в размерах от производителя на 2-5 см. Ускоренная доставка из России.
В отзывах пишут:
Ткань бархатистая и безумно приятная. Однозначно рекомендую данное белье. Швы после стирки не разошлись. Доставили быстро после оформления заказа. Благодарю.
Эти мужские «дышащие» кроссовки — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!
В отзывах пишут:
Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Меховые угги разных цветов изготовлены из натуральной овечьей шерсти, прекрасный вариант недорогой, но качественной домашней обуви. Используется стриженая шерсть, экологично — без вреда для животных! Пушистые угги с шерстяным начесом. Овечий ворс крепится на тканевую основу по технологии кулирного переплетения. Двойной шов. Без использования клея. Надежная антискользящая подошва 8 мм. Легко ухаживать. Заказывайте со скидкой по ускоренной доставке из России.
В отзывах пишут:
Пришли в срок. Заказала маме в подарок, надеюсь, что понравятся. Сама примерила, мягкие, легкие, теплые. Спасибо большое продавцу. Теперь мужу буду заказывать такие, ему тоже понравились
Сезон дождей объявляется открытым! Но не спешите доставать резиновые сапоги или искать новую пару непромокаемой обуви из особенной ткани. Есть способ проще — резиновые “чехлы” для обуви. По сути, это те же резиновые сапоги, только из более тонкого материала. Мало весят и не занимают много места: можно таскать в сумке или рюкзаке. При этом точно знать, что под дождем ноги не намочите.
Круглый гамак можно подвесить в саду, на крыльце или в квартире. Он создает уют одним своим красивым видом, а уж расслабиться в таких "качелях" с тарелкой черешен или куском арбуза - одно удовольствие. Кстати, на этот товар действует не только ускоренная, но и экспресс-доставка.
В отзывах пишут:
Заказ был сделан 30 марта. 6 апреля позвонили, договорились о доставке. 7 апреля товар получен. Привез курьер в указанное время. Качельки супер! Такие, как нам и нужны! Качество хорошее, все ровненько. Очень рады хорошему товару! Спасибо продавцу за быструю доставку!!!
Очень быстрая доставка. Упаковано хорошо. Сама качель красивая, нити качественно натянуты. Спасибо продавцу!
Уникальный метеорологический прибор представляет собой герметично закрытую стеклянную колбу. Прозрачный сосуд в форме капли заполнен спиртовым раствором, в котором в определенных пропорциях растворены камфора, нашатырь и калийная селитра. При разных погодных условиях жидкость в сосуде может быть в разной степени мутной или прозрачной, в ней выпадает кристаллический осадок, возникают узоры разных форм и размеров. По состоянию жидкости на основе многолетних наблюдений можно предсказывать погоду. Отлично подойдет для домашнего декора. Заказывайте на сайте с хорошей скидкой!
Как бы это странно не звучало, но умное мусорное ведро - это действительно шикарная находка для дома. Ведро оснащено сенсорным интеллектуальным датчиком движения и при приближении само открывает крышку. Оно герметично и водонепроницаемо, что избавляет от неприятного запаха и микробов. Стильный дизайн в “серебре” и “золоте” отлично впишется в любой дизайн. Работает устройство от двух батареек, которых хватает примерно на год.
В отзывах пишут:
Отличное ведро! У меня уже есть похожее сенсорное, в этот раз взяла другого дизайна. Взяла серое на 15л под дизайн своей ванной комнаты. Упаковано было отлично. Приехало в целости и сохранности! Продавец отправил очень быстро. Батарейки вставили, заработало сразу и на ура. Спасибо!
Сомневаемся, что кто-то до сих пор пользуется сложными подключениями для просмотра ТВ. Все эти “тарелки”, сложный порядок подключения и так далее… Всё это в нынешнее время воспринимается странно. Тем более, в тот момент, когда все отчаянно пытаются уменьшить практически все гаджеты до карманного варианта. Так что не заморачивайтесь с подключением, выберите приставку!
Проекторы становятся все миниатюрнее и все умнее. Модель BYINTEK P20 немного больше маленькой банки газировки и весит всего полкилограмма, но при этом дарит качество видео 4K и объемный звук. Его удобно брать с собой на работу, в школу и устраивать зрелищные киносеансы просто на стене комнаты. Качество как в кинотеатре точно порадует. Сейчас товар можно заказать с промокодом на 1200 рублей и экспресс-доставкой.
В отзывах пишут:
Отличная вещь! Рекомендую!
Всё чётко, коробка не мятая, доставка 8 дней, всё отлично! Рекомендую.
Качественных бюджетных смарт-телевизоров появилось так много, что глаза разбегаются. Именно поэтому при выборе цифрового друга в гостиную или на кухню стоит ориентироваться на дополнительные "плюшки". Например, эту популярную модель от TCL с высоким рейтингом и почти 2,4 тыс. заказов продают с промокодом, который сэкономит покупателю до 8 тысяч рублей. А в качестве бонуса идет бесплатная подписка на "Кинопоиск" на три месяца.
В отзывах пишут:
Всё отлично, телевизор топ! Приехал за 4 дня, рекомендую.
Телик отпад, я не жалею, что взял. Смотрю 4К-фильмы, передачи, просто супер. Спасибо продавцу.
Первоклассная акустическая система преобразит звучание телевизора или треки с телефона в глубокий объемный звук с отличными басами, от которых мурашки по коже. У саундбара сенсорная панель, современный стильный дизайн и несколько режимов работы для просмотра фильмов, как в кинотеатре, прослушивания музыки или просмотра телешоу и новостей, где доминирует человеческий голос. На этот товар действует экспресс-доставка.
В отзывах пишут:
Быстрая обработка и отправка заказа, саундбар отлично преобразил звучание телека. Подключал через блютуз и оптику, работает без нареканий. Рекомендую к приобретению.
Отличный практичный подарок себе или близким, который точно будет оценен по достоинству. Моющий робот-пылесос со смарт управлением отлично справится как с сухой, так и влажной уборкой и значительно облегчит жизнь своему владельцу. Среди его достоинств можно отметить 120 минут работы в автономном режиме, 5 режимов уборки, таймер и тонкий корпус. А еще несомненным плюсом является быстрая доставка из России.
В отзывах пишут:
Шикарный пылесос. Покупаю уже 5-й для своих друзей! Всем рекомендую. Бесшумный, любимый чистюля. С продавцом общались - обычно привозили на 2-й день. Но в связи с распродажей привезли на 6-й) Процветания производителю! Спасибо за помощника!
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
В отзывах пишут:
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Шикарный триммер Xiaomi может работать без подзарядки до 180 минут. Улучшенные тройные лезвия помогают достигать идеального результата как при сухом, так и при влажном бритье. Триммер имеет led-дисплей, показывающий состояние батареи, время использования и режим бритья. Имеет функцию автоматической очистки и блокировки. Товар участвует в программе экспресс-доставки Плюс.
В отзывах пишут:
Бритва пришла быстро, упакована хорошо, бреет лучше старой Филипс, на ощупь приятная, на экране кроме оставшихся минут работы все на китайском, но это не мешает - все и так понятно. Зарядку держит очень хорошо.
Дети тоже мечтают о смарт-часах, и порадовать их можно отличным вариантом по суперцене с поддержкой сим-карты, встроенной камерой, функцией родительского контроля и отслеживанием местоположения. И это - в дополнение ко всем стандартным функциям смарт-часов. Настоящая находка, которая поможет меньше волноваться за детей, когда они не рядом. Кстати, на часы действует экспресс-доставка. Курьер привозит их на дом за 3-4 дня.
В отзывах пишут:
Часики пришли за 4 дня, доставка из России, привез курьер (бесплатно), все соответствует описанию и внешне, и по функциям, сим-карту мини, но не микро, вставили, все работает, сопрягала часы со своим андроидом, родительский контроль есть, много функций по отслеживанию ребенка. Малость повозилась с настройками, кодом, записной книжкой. Нет функции пропущенный звонок. Камера не очень, но все же фотографирует. Зарядка особенная, на магните, держится хорошо, заряжаются часа 3 и работают более 12 часов, в принципе нормально. Звонок при вызове нормальный, но по ходу только 1 мелодия, или я еще не разобралась, при общении слышу ребенка хорошо. Ребенок доволен, я тоже. За такие деньги всем советую.
Кардиган с V-образным вырезом является актуальным трендом этого сезона. Покупайте длинный стильный кардиган на повседневную носку, это отличная базовая и универсальная вещь, которую можно сочетать практически со всем гардеробом. В таком кардигане будет одинаково комфортно как в прохладный летний вечер, так и в душном помещении зимой. На выбор представлены восемь цветов и обширная размерная сетка.
Куртка-бомбер на молнии — это не только стильно, но и очень практично. Возможность выбора различных цветов и большая размерная сетка позволят приодеться даже самым придирчивым и крупным мужчинам. Судя по отзывам, заказывают для себя эту куртку и женщины, так что для любителей унисекса тоже подойдет!
В отзывах пишут:
Бомбер замечательный! Дошёл в г. Хабаровск очень быстро. Полное совпадение с описанием, размерной сеткой. Ткань приятная, не целофановая)) Выглядит довольно качественно. Смело рекомендую. За такую цену просто подарок. И спасибо всем за фото-отзывы, помогли определиться)
Комплект классического мужского белья с начесом состоит из кофты и кальсон. Крайне эластичный, приятный в носке и не мешающий термообмену материал. Благодаря высокому содержанию хлопка белье прекрасно дышит. Одежда предназначена для средней активности при температуре от -5 до -20 градусов. Белье имеет анатомический крой и не стесняет движения в любых ситуациях. Заказывайте по ускоренной доставке прямиком из России.
В отзывах пишут:
Кто что пишет, но мужу понравилось белье. Теплое. Сидит на рост 170 с животиком отлично. В прошлом году брала в другом магазине. Оно было намного тоньше и холоднее. Пахло до стирки краской. После стирки отлично. Полностью соответствует фото и описанию.
Утепленная женская теплая парка прямого силуэта отлично впишется в городской стиль, хорошо сочетается со спортивным и casual стилями. Проклеенные швы и дополнительная пропитка обеспечивают максимальную защиту от внешней влаги. Женственный силуэт и высокие защитные характеристики делают эту модель незаменимой в гардеробе для города. Женская зимняя парка рассчитана на минусовые температуры, но для зимней оттепели — то, что нужно. Лаконичный и элегантный дизайн. Цветовую палитру коллекции оценят девушки и женщины, выбирающие минималистичные и женственные вещи. На товар действует большая скидка.
В отзывах пишут:
Пальтишко люкс, чуть большевато, но не критично. Теплое, мягкое. Все, как на картинке, удовольствию нет предела! С продавцом не общалась, цена устроила. Рекомендую.