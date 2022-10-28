16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Психологи выяснили, кто больше всего верит в теории заговора
Чаще всего ими становятся жертвы травли, в том числе на рабочем месте.
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Исследователи из Университета Ноттингем (Великобритания) и Университета Парижа Нантер (Франция) провели два эксперимента с участием 479 человек. Целью ученых было выяснить, как сильно окружение влияет на наше суждение о жизни и обществе. Исследование опубликовано в журнале Social Psychology.
В первом они опросили 273 участника, подвергались ли они издевательствам со стороны коллег и верят ли в то, что их неудачи — результат чьего-то заговора. Выяснилось, что, находясь в негативно настроенном коллективе, люди были уверены, что они стали жертвами злого умысла и страдали от паранойи, что еще больше подталкивало их к конспирологическим убеждениям.
Второй эксперимент заключался в следующем: 206 человек представляли себя на новом рабочем месте в двух альтернативных ситуациях — либо в качестве жертвы издевательств, либо работающим в позитивно настроенном коллективе. После этого участники заполняли опросник для определения уровня паранойи и установления веры в теорию заговора. И в этом эксперименте «жертвы» чувствовали себя более дискомфортно и верили в то, что коллеги нарочно организовали травлю.
В условиях изоляции (например, во время пандемии COVID-19) такие мысли могут перерасти в навязчивые идеи, что может привести к отказу от социализации и, например, вакцинирования.
Исследователи считают, что для предотвращения роста таких настроений в обществе следует уделять больше внимания психологическому комфорту в рабочих коллективах.
Ранее ученые выяснили, что скука провоцирует жестокость. Это касается даже тех людей, которые не склонны к такому типу поведения.
Олеся Маевская