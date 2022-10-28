16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что подземная река уничтожает льды Антарктиды
Если ничего не предпринять, уровень моря во всем мире поднимется более, чем на четыре метра.
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Группа ученых из Имперского колледжа Лондона, Ньюкаслского университета (Великобритания), Университета Ватерлоо (Канада) и Университета Тренгану (Малайзия) опубликовала в журнале Nature исследование о причинах таяния антарктических ледяных щитов. Они выяснили, что подо льдами располагается река длиной 460 километров.
Из-за глобального потепления она ускоряет таяние. Один из авторов исследования, профессор Мартин Зигерт, говорит: «Когда мы впервые обнаружили озера подо льдом Антарктики пару десятилетий назад, мы думали, что они изолированы друг от друга. Теперь мы начинаем понимать, что это такое. Там, внизу, существуют целые системы, связанные между собой обширными речными сетями».
Ученые утверждают, что регион, в котором проводилось исследование, содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря во всем мире на 4,3 м. То, насколько быстро это произойдет, зависит от плотности основания ледяных щитов. Недавно обнаруженная речная система сильно на него влияет. Вода появляется из талой воды с поверхности, стекающей по глубоким расщелинам, и путем таяния снега.
Открытие было сделано с помощью комбинации бортовых радиолокационных съемок, которые позволили исследователям заглянуть под лед. Сейчас команда стремится собрать больше данных обо всех возможных механизмах таяния и вариантах развития событий, чтобы лучше понять, как изменение Антарктиды может изменить планету.
Недавно сотрудники Оттавского университета выяснили, что тающие ледники Арктики могут стать «почвой» для новых пандемий и для мутации известных заболеваний.
Олеся Маевская