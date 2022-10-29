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12:56 (мск), источник: © РИА Новости

В России состоялся первый выпуск военных летчиц

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России состоялся первый выпуск женщин — военных летчиков из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году», — сказали в Минобороны.

В адресованном женщинам-летчицам поздравлении министр обороны Сергей Шойгу отметил, что более половины из них завершили обучение с отличием.

«Вы — славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далекие времена, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов. Впереди у вас особый и интересный жизненный путь. Быть первыми — большая ответственность. Вы являетесь ориентиром и примером для тех девушек, которые последуют вашему примеру», — указывает в поздравлении Шойгу, текст которого приводит Минобороны.

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