Археологи обнаружили в Турции остатки византийской закусочной

Эфес — это древний город на западе Турции, расположенный на побережье неподалеку от современного Измира. Эфес был основан ионийцами в X веке до нашей эры, но ранее на этом месте существовали другие поселения. Экономика этого богатого города была выстроена вокруг порта, и Эфес считался значимым культурным и политическим центром. Именно здесь находился храм Артемиды, который сжег Герострат из желания прославиться. В XV веке город прекратил свое существование.
Забина Ладштэттер из Австрийской академии наук и ее коллеги провели раскопки позднеантичного квартала Эфеса, где большинство зданий было построено в византийскую эпоху. Некоторые из них отлично сохранились, причем под слоем пепла и земли лежало множество предметов быта, что позволило реконструировать назначение построек. Находки наконечников стрел и копий указывают на то, что город пострадал в результате военного конфликта, видимо, с Сасанидской империей. Ученые оценивают, что он произошел в 614−615 годах.
Особое внимание ученых привлекло сооружение площадью 170 квадратных метров. Оно состояло из нескольких помещений, которые использовались для приготовления пищи на продажу, в качестве кладовой, таберны, мастерской, а также лавки, где продавались светильники и сувениры для христианских паломников. Среди находок, сделанных в нынешнем году, оказались тысячи фрагментов керамики. Часть посуды сохранилась в целом состоянии. Более того, в некоторых мисках находились остатки морепродуктов, например, раковины моллюсков, а в амфорах — соленой макрели. Присутствовали и остатки растительной пищи: персиков, миндаля, оливок и бобовых. Внимание ученых также привлекли четыре золотых солида, а также на несколько специальных ящиков для денег, в которых хранились более 700 медных монет. Кроме того, в руки ученых попали около 600 миниатюрных бутылочек с христианской символикой, предназначенных для ношения на шее.