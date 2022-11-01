10:48 (мск), источник: ТАСС Наука
В КНР успешно пересадили свиные органы обезьянам
В эксперименте участвовали четыре обезьяны, одна из которых умерла, пишет газета China Daily.
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ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты госпиталя «Сицзин» при Сианьском медицинском университете военно-воздушных сил (ВВС) на северо-западе Китая успешно прооперировали три обезьяны, пересадив им органы генетически модифицированной свиньи. Об этом сообщила во вторник газета China Daily.
По ее сведениям, проведенная в середине октября операция, в ходе которой приматам были пересажены печень, почки, сердце, роговая оболочка глаза, фрагмент кожи и кости, длилась 14 часов. В эксперименте участвовали четыре обезьяны, одна из которых умерла.
Состояние остальных трех особей, как отмечается, стабильное. Вживленные им органы функционируют нормально. Не прижились печень и почки, пересаженные обезьяне, которая умерла через две недели после хирургического вмешательства.
Как прокомментировал госпиталь «Сицзин», операция по одновременной пересадке целого ряда органов и тканей от одного донора нескольким реципиентам, принадлежащим к совершенно другому отряду животных, была проведена впервые. По оценке медучреждения, китайские медики «сделали большой шаг вперед в решении проблемы нехватки человеческих органов».
В то же время, как уточнил хирург госпиталя профессор Доу Кэфэн, по-прежнему существует множество сложностей, связанных с пересадкой чужеродных тканей людям. Он пояснил, что у свиньи, использованной при пересадке, были удалены три гена, чтобы избежать отторжения органов. Однако реципиентам также требуются иммунодепрессанты, которые усиливают побочные эффекты. Некоторые из этих препаратов не разрешено использовать на людях.
Как отметил Доу Кэфэн, крайне важно, чтобы в человеческое тело не попали бактерии, вирусы, грибки или паразиты из пересаживаемых свиных органов. Однако он выразил уверенность, что подобных проблем можно избежать. «Ксенотрансплантация не только увеличивает доступ к донорским органам и тканям, она позволит сделать прорыв в развитии медицины. Это стимулирует развитие новых биологических, а также клинических технологий и в итоге послужит на благо человечеству», — заключил эксперт.