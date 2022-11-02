Верховный суд определит грань между оскорблениями и оценочными суждениями

Но ВС, обобщив практику, указал судам и на другие случаи, когда гражданам положены выплаты. Их, по мнению высшего суда, должны быть удостоены те, у кого дома проведен незаконный обыск, причем вне зависимости от процессуального статуса.
«Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка», — уточняет ВС в тексте проекта.
«В проекте указывается, что отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность компенсации причиненных нравственных или физических страданий по конкретным правоотношениям не означает, что потерпевший не имеет права на компенсацию морального вреда, — отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Если нарушены личные неимущественные права гражданина, он вправе обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда».
Помимо этого, в проекте рассматривается пункт о компенсации морального вреда за клевету и оскорбления.
ВС отдельно разъясняет, что привлечение лица к административной или уголовной ответственности за оскорбление или клевету не освобождает от обязанности денежной компенсации потерпевшему морального вреда.
«При причинении вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, — в случаях, предусмотренных законом, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда», — говорится в документе.
Груздев считает еще одним важным уточнением то, что в соответствии с проектом постановления «оскорблениями могут считаться даже высказывания в форме оценочного суждения».
«Нередко оскорбления маскируются под высказывание мнения, чтобы избежать ответственности. Тем не менее даже завуалированные обвинения могут стать поводом для судебного разбирательства в рамках иска о защите чести и достоинства». То есть разъяснения ВС расширяют возможности граждан для получения компенсации морального вреда, говорит Груздев.
Юрист Антон Тимченко обратил внимание, что оценочные суждения могут повлечь взыскание компенсации морального вреда, если выражены в оскорбительной форме: «То есть используемое годами заклинание “это мое оценочное суждение” не является панацеей для участников жарких публичных дискуссий».
«У действующих политиков, депутатов, чиновников и губернаторов, критика действий которых иногда выходила за рамки любого приличия, появляется возможность защиты своих чести, достоинства и деловой репутации», — сказал юрист Антон Рудаков.
В целом же Тимченко ожидал, что ВС уделит больше внимания вопросам критериев, по которым суд определяет размер выплачиваемый компенсации. О необходимости установить определенную сумму компенсации «Ведомостям» заявил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. По его словам, если речь идет о незаконном лишении свободы, должна быть установлена определенная сумма компенсации за каждый день, проведенный под стражей.