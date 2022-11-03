Китай завершил сборку космической станции на орбите

«Перемещение экспериментального модуля “Мэнтянь” знаменует собой завершение сборки на орбите базовой конфигурации Т-образной китайской космической станции, это ключевой шаг на пути к ее строительству», — сообщило ведомство в социальной сети WeChat. В будущем станции предстоит пройти функциональные испытания.
Ожидается, что сегодня китайские космонавты (члены экипажа «Шэньчжоу-14») войдут в модуль «Мэнтянь».
На данный момент станция состоит из базового модуля «Тяньхэ», лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь», а также грузового корабля «Тяньчжоу-4» и пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14».
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.