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08:20 (мск), источник: ТАСС

Китай завершил сборку космической станции на орбите

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Космическая станция Китая в четверг приняла свою окончательную Т-образную форму после сборочных работ. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая. В 09:32 по пекинскому времени (04:32 мск) экспериментальный модуль «Мэнтянь» успешно завершил свое перемещение и состыковался с боковым портом основного модуля «Тяньхэ».

Источник: AP 2022

«Перемещение экспериментального модуля “Мэнтянь” знаменует собой завершение сборки на орбите базовой конфигурации Т-образной китайской космической станции, это ключевой шаг на пути к ее строительству», — сообщило ведомство в социальной сети WeChat. В будущем станции предстоит пройти функциональные испытания.

Ожидается, что сегодня китайские космонавты (члены экипажа «Шэньчжоу-14») войдут в модуль «Мэнтянь».

На данный момент станция состоит из базового модуля «Тяньхэ», лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь», а также грузового корабля «Тяньчжоу-4» и пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14».

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

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