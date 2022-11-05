Кто отвечает за безопасность детей в школе?

Школа действительно несет ответственность за своих учеников, но не 24 часа в сутки. Она осуществляет надзор за ребенком только в период его нахождения в учреждении с целью получения образования, говорит эксперт. А именно:
- во время всего учебного процесса;
- а также на переменах;
- и при проведении школьных мероприятий (внеурочная деятельность).
«Привести ребенка за час до занятий или оставить на два часа после уроков, потому что не успеваете забрать, — нельзя. Иначе вы оставляете ребенка не под ответственность школы. Потому что он находится под ответственностью школы в связи с получением образования, а не в связи с тем, что родитель не может его позже привезти или вовремя забрать», — отметила Анастасия Попова.
По словам юриста, чтобы обеспечить безопасность детей в школах устанавливают так называемое дежурство. Причем с четко регламентированным временем надзора за учениками до начала уроков и после их завершения.
«У них должны быть приняты локальные нормативные акты о том, за какое время до и после уроков осуществляется дежурство. По-моему опыту, такое количество времени составляет от 15 до 30 минут. Узнайте, какие нормативы установлены в вашей школе. Соответственно, позже или раньше этого времени школа ответственность за ребенка не несет», — уточнила юрист.
А если ребенок получил травму, гуляя по территории школы?
Школа несет ответственность за получение ребенком травмы на своей территории, если ученик ее получил во время уроков, внеурочной деятельности, на перемене и в установленный период дежурства до и после занятий. Все остальное время ответственность за ребенка школа не несет, подчеркнула эксперт.
«Допустим, уроки до 12:00. В 12:15 все дети разошлись, а родители на работе. Ребенок предоставлен сам себе. Он решает пойти на территорию школы, повисеть на турнике и получает травму. В этом случае ответственность за происшедшее несет не школа, которая перестала за него отвечать в 12:15, а родители, оставившие его без надзора», — рассказала Анастасия Попова.
То же правило распространяется и на травмы, полученные внутри здания, отметила юрист. Например, если ребенок отучился в первую смену и пришел во вторую, просто чтобы поболтать с другом, то школа освобождается от ответственности за любую полученную им травму в это время.
В каких случаях школа освобождается от ответственности?
По данным сервиса «Госуслуги: для родителей», если ребенок пострадал или причинил кому-то вред, когда находился под надзором школы, ответственность несет образовательная организация. Однако школа освобождается от ответственности, если докажет, что не виновата в причинении вреда ребенку. Например:
- учителя и администрация учреждения приняли все меры для предотвращения ситуации (делали замечания, обращались к родителям, проводили профилактическую работу, предупреждали о технике безопасности);
- на территории школы находился ребенок, который не является ее учеником;
- дети пришли на школьный двор или стадион погулять;
- ребенка забрали родители (как пояснила эксперт aif.ru, как только ученика передают родителям, школа перестает нести за него ответственность, даже если ребенка забрали с уроков раньше или в пределах дежурного времени, включая 15−30 минут после занятий).
Во всех этих случаях за ребенка отвечают его законные представители. Или же родители и школа, но по решению суда, сказано в сообщении сервиса.