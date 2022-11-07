16:40 (мск), источник: Известия
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
В Оренбурге на 59-м году жизни скончался известный композитор и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Об этом 7 ноября сообщает ГТРК «Оренбург».
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5 ноября Кузнецов в Оренбурге провел концерт в память об ушедшем из жизни в этом году певце Юрии Шатунове, отмечает 56orb.
О причинах смерти композитора не сообщается.
Кузнецов автор песен «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», основатель таких групп, как «Ласковый май», «Чернила для пятого класса», «Стекловата».