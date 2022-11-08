10:24 (мск), источник: РБК Life
В Роструде перечислили правила разбивки отпуска на части
О чем надо знать, собираясь отдохнуть за счет работодателя.
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Без согласия работника нельзя разделить его ежегодный оплачиваемый отпуск на части. Это возможно сделать только по соглашению между самим сотрудником и работодателем, рассказали в Роструде. Две стороны должны договориться между собой, каким образом использовать отпуск (по частям, в том числе по дням, или полностью).
В этом вопросе работнику важно помнить о нюансах:
В Роструде напомнили, что с вопросами по предоставлению отпуска или другими ситуациями, связанными с трудоустройством, можно обратиться в ведомство через сервис «Дежурный инспектор». Как отмечают специалисты, чаще всего у граждан возникают вопросы по темам приема на работу и заключения трудового договора, изменения условий трудового договора, увольнения, рабочего времени и периода отдыха, заработной платы.
Ранее РБК Life побеседовал с экспертами и подготовил подборку рекомендаций для тех, кто собрался в так называемый декретный отпуск. Редакция выяснила, как оплачивается и оформляется такой отпуск, что уйти в него может не только мать.
В трудовом законодательстве России нет понятия «декрет» или «декретный отпуск». Вместо этого существуют отпуск по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ) и отпуск по уходу за ребенком (ст. 256 ТК РФ). При обычной беременности отпуск по беременности и родам составляет 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов (всего 140 дней). При многоплодной беременности — 84 дня до родов и 110 дней после родов (всего 194 дня).
После окончания этого периода мама может сразу же уйти в отпуск по уходу за ребенком до его трехлетнего возраста. Кроме матери этот отпуск могут взять отец, бабушка, дедушка или другой родственник. Например, женщина выходит на работу после окончания отпуска по беременности и родам, а за ребенком ухаживает отец. Если мать ребенка не работает и ухаживает за ним, отец все равно имеет право взять отпуск по уходу за ребенком.