13:51 (мск), источник: Вокруг Света
В Новгороде нашли маленький деревянный меч с надписью датскими рунами
Археологи сделали редчайшую находку.
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Российские археологи нашли в Великом Новгороде крошечный деревянный меч размером с ладонь. Что еще интереснее, на изделии есть надпись датским вариантом рунического алфавита. И ученым удалось ее прочитать.
Неизвестный автор нацарапал на дереве: «целый год», рассказали «Вокруг света» в Институте археологии Российской академии наук. Скорее всего, это был купец, которому пришлось провести на Руси около года.
«Зимние гости добирались осенью на санях по дорогам, а летние — весной по воде через Балтийское море, Неву, Ладожское озеро и Волхов. Вероятно, один из летних гостей задержался здесь еще и на зиму».
Это редчайшая находка для российских археологов. Ранее в Новгороде руническая надпись была обнаружена лишь однажды — на Неревском раскопе в 1958 году.
Кроме деревянной поделки, найдено множество предметов с владельческими купеческими знаками — hausmarke. Купцы маркировали ими различные предметы, в том числе крышки дубовых бочек с товарами.
Раскопки проводятся на территории Немецкого двора — официального представительства и торговой фактории ганзейских купцов в
Торговый устав предписывал немецким купцам останавливаться в Новгороде на территории, принадлежащий Ганзе: Готском и Немецком дворах. Там же купцы должны были хранить товары и вести торговлю. Точное местонахождение Немецкого двора не было известно до 2020 года, когда археологи раскрыли фрагменты средневековых улиц Большой Пробойной и Михайлова.
Тогда же в соседних шурфах были получены первые находки, указавшие на близость Немецкого двора: деревянная бирка со знаком ганзейского купца, ливонские монеты начала XV века, которые использовали в Новгороде до начала чеканки собственных денег в 1420-м, фрагменты рейнской керамики, западноевропейские текстильные пломбы, черепица и ганзейская дубовая бочка.