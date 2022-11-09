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10:45 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида

АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Турагентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида, пишет газета Yeni Akit.

Источник: AP 2022

«Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов в Мардин вместо Мадрида, столицы Испании. Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт», — говорится в статье.

Бекир Фалай, предприниматель в сфере туризма, объяснил путаницу ошибкой российской стороны.

«Из России приходит запрос на поездку в Мадрид. Там агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены. Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день», — сказал он.

Аслан Пашаоглу, президент Ассоциации туристических предприятий Мардина, сказал, что хотя россияне и удивились, но Мардин им очень понравился.

Сообщается, что туристы покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.

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