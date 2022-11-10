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11:22 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые объяснили, почему «совы» более склонны к тревожным расстройствам

У людей с вечерним хронотипом оказалась измененная модель приобретения страха.

Источник: Freepik

Ученые из Фонда Генриха Белля установили, что уязвимость людей с вечерним хронотипом к тревоге и ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) связана с приобретением страха. Работа ученых опубликована в журнале Journal of Affective Disorders.

В своей работе ученые обратились к павловскому обусловливанию страха для изучения нейрокогнитивной основы связи между хронотипом и реакциями страха у людей. Павловское обусловливание страха — это поведенческая парадигма, в которой организмы учатся предсказывать неприятные события, например, удар. Эти события ассоциируются с определенным нейтральным стимулом, что приводит к выражению реакции страха на первоначально нейтральный стимул.

В исследовании приняли участие 40 человек: 20 с вечерним хронотипом и 20 с промежуточным хронотипом (такие люди могут быть как «совами», так и «жаворонками»). В течение двух дней все участники выполняли задачи, основанные на теории Павлова, по формированию и избавлению от страха в виртуальной реальности.

Результаты показали, что люди с вечерним хронотипом гораздо легче приобретают страх, чем участники с промежуточным хронотипом.

«Это исследование дает новое представление о влиянии циркадных ритмов на когнитивные и аффективные процессы (аффект — эмоциональный процесс взрывного характера, характеризующийся кратковременностью и высокой интенсивностью). Мы предполагаем, что более высокая уязвимость вечернего хронотипа к тревоге и связанным с ней расстройствам может быть связана с измененной моделью приобретения страха», — отметили ученые.

По словам ученых, это подтверждает результаты предыдущих исследований, которые связывали вечерний хронотип с более высоким риском тревожных расстройств и ПТСР.

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