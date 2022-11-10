12:04 (мск), источник: РБК Life
Какие права есть у пенсионеров и как получить льготы. Инструкция
Налоги, проезд в транспорте, повышенная пенсия и другие нюансы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Людям, вышедшим на пенсию, положены дополнительные льготы, напомнили эксперты Роскачества. Они делятся на федеральные и региональные. К первым относятся социальные преференции от государства, которыми могут пользоваться все российские пенсионеры независимо от региона проживания. К ним относятся:
Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида: например, одну квартиру или один дом. Если в собственности больше, чем один объект, за остальные придется уплачивать налог. От уплаты земельного налога пенсионеры полностью не освобождаются, но могут платить меньше: налоговая база уменьшается на сумму, равную стоимости 600 кв. м. То есть за участок площадью от 6 соток и меньше можно не платить. Льгота также распространяется на один участок.
Если пенсионер продолжает работать и в этот период приобретает недвижимость, он может получить налоговый вычет. При этом у пенсионеров, в отличие от других категорий налогоплательщиков, есть право вернуть НДФЛ за год покупки и еще за три предыдущих года.
Взносы на капремонт, которые ежемесячно оплачивают все жильцы многоквартирного дома для пенсионеров уменьшаются или отменяются, в зависимости от их возраста. В возрасте от 70 лет им компенсируется половина суммы на капремонт, от 80 лет — вся сумма. Но есть нюансы: квартира в собственности и сам пенсионер в ней проживает (один или с родственниками, которые тоже не работают по причине пенсии или инвалидности).
Пенсионер, достигший возраста 80 лет, может получить надбавку к пенсии в размере 100% от фиксированной выплаты. Этот расчет происходит без подачи заявления, автоматически. С октября 2022 года вдвое повышен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, теперь он составляет 14 441 ₽
Работающий пенсионер имеет право на дополнительный отпуск за свой счет без объяснения причин. Количество предоставляемых дней различно:
Также работающий пенсионер может уволиться без обязательной отработки двух недель.
Российские регионы могут дополнять этот список своими местными льготами, выплатами и компенсациями для пенсионеров.
В Москве для пенсионеров действует право бесплатного проезда на всех видах городского транспорта (наземного и метро, включая МЦК и диаметры). В Санкт-Петербурге такие же правила. Есть регионы, где проезд не бесплатный, но пенсионерам компенсируют затраты (Великий Новгород, Нижний Новгород). В Волгограде, например, можно приобрести отдельный льготный билет, который дешевле и выгоднее.
Бесплатный проезд до места отдыха и обратно имеют пенсионеры, живущие на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах. Военные пенсионеры получают льготу на проезд к месту лечения и обратно. Жителям некоторых регионов предоставляются льготы на авиабилеты, но действуют они только в ограниченном числе авиакомпаний и для определенных направлений. Жители Дальнего Востока, Крыма и Калининграда могут воспользоваться этой льготой.
Размер положенных пенсионерам фиксированных ежемесячных денежных выплат зависит от нескольких факторов: региона, возраста, отсутствия или наличия инвалидности, статуса (ветераны, военные пенсионеры, ветераны труда получают большие надбавки).
Многие регионы включают такую льготу в число мер поддержки пенсионеров. Например, в Москве расходы на оплату квитанций пенсионерам компенсируют, в зависимости от возраста плательщика и типа вывоза мусора.
Транспортный налог уплачивается на автомобили и другие средства передвижения, находящиеся в собственности. В регионах льготы различны. Например, в Санкт-Петербурге пенсионеры освобождаются от уплаты налога на один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.
Такая помощь оказывается, как правило, пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. В некоторых регионах на помощь могут рассчитывать одинокие пенсионеры. Адресная помощь может быть различной: льготы на протезирование зубов, оплата проезда в место отдыха, оплата коммунальных услуг, жилья, других счетов, выдача бесплатных лекарств и так далее.
На бесплатные лекарства имеют право и другие категории пенсионеров: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность и иные.
Важно знать, что большая часть льгот назначается только после личного обращения в соответствующее учреждение. Узнать, что именно полагается пенсионеру в каждом конкретном случае, можно в местных органах соцзащиты или отделениях Пенсионного фонда России.
Также россиянам напомнили о правах работников с детьми. Когда их нельзя уволить и до какого возраста ребенка можно отказаться от сверхурочных. Дополнительные трудовые льготы есть у женщин с детьми до полутора лет (право перейти на другую работу, дополнительные перерывы для кормления ребенка), у женщин с детьми до трех лет (отказ от командировок и сверхурочной работы, право на неполный рабочий день, оплачиваемый отпуск после окончания декрета). И те, и другие пользуются правом не быть уволенными без собственного согласия, это распространяется также на: