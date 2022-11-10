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13:21 (мск), источник: РБК Life

Родителям и учителям напомнили о незаконности оценок за поведение

Как вправе отреагировать педагог на плохое поведение школьника.

Источник: РИА "Новости"

Двойку за поведение ученикам ставить нельзя, об этом напомнили в Министерстве образования Московской области. В телеграм-канале ведомства говорится, такая педагогическая практика незаконна, а оценки в школе должны выставляться только за знания.

«Ставить оценку “за поведение” категорически запрещено. Если такое случилось, то родителям следует обратиться к классному руководителю или директору школы», — отметили в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что если ребенок нарушает дисциплину, то педагог вправе сделать ему замечание. В случае систематических нарушений родителей ученика приглашают в образовательное учреждение и обсуждают ситуацию на школьном совете по профилактике правонарушений.

Ранее семейный психолог Виктория Дмитриева рассказала, что школа — это обычная часть жизни, иногда приятная, иногда не очень и взрослые должны уметь спокойно к этому относиться и транслировать то же самое ребенку. Важно обращать внимание на то, насколько учителя доброжелательны и как часто в школе меняется педагогический состав. Надо помнить, что невозможно предугадать, как классный руководитель будет относиться именно к вашему ребенку и понравится ли он ему.

Психолог рекомендует провести простую проверку, задав педагогу вопрос: «Что вы будете делать, если дети не слушаются и если кто-то из них из раза в раз забывает сделать домашнюю работу или плохо себя ведет?» Если педагог отвечает, что «дети — это дети, все бывает, что-нибудь придумаем», — это хорошо. А если учитель говорит, что «все идет из семьи», то тут стоит насторожиться, значит, он старается переложить на родителя ответственность за поведение и обучение школьника.

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