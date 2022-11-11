12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
7 самых дорогих лотов в истории аукционов
Самый дорогой лот в 5 тысяч раз превысил свою первоначальную стоимость.
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11 ноября — Всемирный день шопинга, но каждый, кто хоть раз участвовал в распродажах, знает, что выгода, скидки и товары бывают разными. Для кого-то выгодным приобретением является дизайнерское платье, для кого-то — робот-пылесос, а для третьих — произведение искусства.
Сегодня мы расскажем вам о последних — о самых дорогих лотах, купленных на аукционах.
Амедео Модильяни, «Лежащая обнаженная», $157 159 000 (более 9,4 млрд рублей), Sotheby’s
За «Лежащую обнаженную» Амедео Модильяни 1917 года, выставленную на торги с эстимейтом в $150 млн — самой высокой предаукционной оценкой за всю мировую историю торгов, боролся только один покупатель. И он ее получил. По сравнению с торгами 2003 года, когда эта же «Обнаженная» была продана за $26,9 млн (1,6 млрд рублей), работа выросла в цене почти в 6 раз.
Фрэнсис Бэкон, «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда», $142 400 000 (8,5 млрд рублей), Christie’s
В 2013 году триптих ушел с торгов за 142,4 млн долларов. Это рекорд не только для аукционов, но и для современного искусства в принципе. Торги за полотна на аукционе «Кристис» (Christie’s) шли целых шесть минут. Результат стал полной неожиданностью для экспертов: они считали, что при стартовой цене в $85 млн (5,1 млрд рублей) Бэкон вряд ли уйдет дороже $95 млн (5,7 млрд рублей).
Дэвид Хокни, «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», $90 312 500 (более 5,4 млрд рублей), Christie’s
Основатель британского поп-арта написал свой портрет с другом во время жизни в Калифорнии, отсюда такие яркие цвета. В год создания работы, в 1972-м, его нью-йоркский дилер продал ее за $18 000 (более 1 млн рублей). На 82-м году жизни Дэвид Хокни смог увидеть, как его работа подорожала почти в 5000 раз, и стать самым дорогим ныне живущим современным художником.
Казимир Малевич, «Супрематическая композиция», $85 812 500 (5,1 млрд рублей), Christie’s
Картина художника-авангардиста ушла с молотка более чем за $85,8 млн при первоначальной оценке в $70 млн (4,2 млрд рублей). Стоимость стала рекордной для этого художника за полотно, продаваемое повторно — картину выставил неизвестный покупатель, купивший произведение за более чем $60 млн (3,6 млрд рублей). Предыдущий рекорд, связанный с работой Малевича, составлял всего $17 млн (1 млрд рублей).
Анри Матисс, «Лежащая одалиска с магнолиями», $80 750 000 (более 4,8 млрд рублей), Christie’s
Первоначальная стоимость картины, по слухам, составляла около $70 млн (4,2 млрд рублей). Основная борьба за лот развернулась между главой департамента послевоенного и современного искусства Christie’s Лоиком Гузье и главой подразделения Christie’s в Азии Синь Ли. Финальная ставка была со стороны Синь Ли (а значит, покупателем, вероятнее всего, стал азиатский коллекционер) — $71,5 млн (4,3 млрд рублей), а с учетом комиссии рекордные $80,75 млн (более 4,8 млрд рублей).
Константин Бранкузи, «Изысканная девушка (Нэнси Кунард)», $71 000 000 (около 4,3 млрд рублей), Сhristie’s
Абстракция из полированной бронзы 1932 года установила новый мировой рекорд на работы Бранкузи. На вечерних торгах импрессионистов и модернистов 15 мая 2018 года эту работу купили за $71 млн с учетом комиссии.
Марк Брадфорд, «Хелтер Скелтер I», £8 671 500 (более 611,8 млн рублей), Phillips
Марк Брадфорд создал проект для национального павильона США на Венецианской биеннале 2017 года. На лондонском аукционе Phillips в марте 2018 года работа Брадфорда ушла за £8 671 500, вдовое превысив его прошлый мировой рекорд — $5,8 млн (более 349 млн рублей), превратив его в одного из самых дорогих ныне живущих американских художников.
Олеся Маевская