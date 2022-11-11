15:20 (мск), источник: ТАСС
Лантратова предложила запретить видеоигры Assassin’s Creed и The Last of Us
По мнению депутата, в этих играх демонстрируются насилие и ЛГБТ-отношения.
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МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ко второму чтению законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений ряд поправок, запрещающих видеоигры, в которых демонстрируются ЛГБТ-отношения и акты насилия. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.
Как отмечает парламентарий, во многих играх присутствуют «демонстрация актов насилия» и ЛГБТ-отношения. По ее словам, поправки «необходимы для обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».
Депутат, в частности, предложила запретить в России серию игр Assassin's Creed и The Last of us.