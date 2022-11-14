09:49 (мск), источник: Вокруг Света
Что будет, если долго смотреть на сварку? Отвечает офтальмолог
Можно ли таким образом лишиться зрения?
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В детстве всем запрещали любоваться фейерверком искр во время ремонтных работ во дворе. Насколько обоснован такой запрет? И можно ли потерять зрение, если засмотреться на сварку?
Вспышки сварки создают излучение лучей сразу трех спектров, вредных для роговицы и способных вызвать ее ожог, рассказала офтальмолог Олеся Чугунова. Это инфракрасное, ультрафиолетовое и световое излучение. Первый удар принимает на себя роговица.
Может даже произойти ожог роговицы, его симптомы — резь и боль в глазах, слезотечение, светобоязнь.
Со временем неприятные ощущения пропадут, когда пройдет ожог, но на роговице он оставит следы, подобные рубцам.
Еще одно последствие: излучение, проникая в глаз, провоцирует начало фотохимической реакции, результатом которой становится интенсивная выработка опасных свободных радикалов. За счет этого у ряда пациентов отмечается ухудшение зрения вдаль, отмечает эксперт.
Также вспышки сварки влияют на процессы репарации сетчатки глаза. Свободные радикалы, накапливаясь в сетчатке, разрушают ее целостность.
— В итоге во время осмотра глазного дна мы замечаем повреждение наружных слоев и пигментного эпителия сетчатки и нередко ставим диагноз световая ретинопатия, — добавила Олеся Чугунова.