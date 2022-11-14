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09:49 (мск), источник: Вокруг Света

Что будет, если долго смотреть на сварку? Отвечает офтальмолог

Можно ли таким образом лишиться зрения?

Источник: СС0/jarmoluk

В детстве всем запрещали любоваться фейерверком искр во время ремонтных работ во дворе. Насколько обоснован такой запрет? И можно ли потерять зрение, если засмотреться на сварку?

Вспышки сварки создают излучение лучей сразу трех спектров, вредных для роговицы и способных вызвать ее ожог, рассказала офтальмолог Олеся Чугунова. Это инфракрасное, ультрафиолетовое и световое излучение. Первый удар принимает на себя роговица.

Может даже произойти ожог роговицы, его симптомы — резь и боль в глазах, слезотечение, светобоязнь.

Олеся Чугунова
Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»

Со временем неприятные ощущения пропадут, когда пройдет ожог, но на роговице он оставит следы, подобные рубцам.

Еще одно последствие: излучение, проникая в глаз, провоцирует начало фотохимической реакции, результатом которой становится интенсивная выработка опасных свободных радикалов. За счет этого у ряда пациентов отмечается ухудшение зрения вдаль, отмечает эксперт.

Также вспышки сварки влияют на процессы репарации сетчатки глаза. Свободные радикалы, накапливаясь в сетчатке, разрушают ее целостность.

— В итоге во время осмотра глазного дна мы замечаем повреждение наружных слоев и пигментного эпителия сетчатки и нередко ставим диагноз световая ретинопатия, — добавила Олеся Чугунова.

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