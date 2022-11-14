13:20 (мск), источник: Lenta.Ru
В Нижнем Новгороде начался финал «Большой перемены» для студентов колледжей
В Нижнем Новгороде открыли финал «Большой перемены» для студентов.
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Состоялась торжественная церемония открытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) — для студентов учреждений среднего профессионального образования. Конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения России.
Финалистов поздравила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.
«Каждый из вас создает собственную Вселенную. Все в ваших руках — хотеть большего, создавать, помогать нам создавать нашу Россию — страну огромных возможностей. Россия — это вы, те, кто в ней живет сейчас и будет жить потом, находясь на наших предприятиях, в наших учреждениях и реализуя все свои мечты. Безусловно, нужно мечтать, верить в свои силы, понимать, что победа в ваших руках и ее добиваться. Ну, а мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы Нижний вам запомнился еще больше, чтобы вы хотели приехать к нам еще и еще. Мы убеждены, что все, кто приезжает в наш город, обязательно в него влюбляется. Добро пожаловать в Нижний Новгород на финал “Большой перемены” 2022 года»", — отметила она.
К финалистам обратился первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, отметив, что конкурс в финал среди студентов учреждений среднего профессионального образования составил более 1200 человек на место.
«Я очень рад, что Нижний Новгород снова стал столицей для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования. “Большая перемена” является самым масштабным проектом президентской платформы “Россия — страна возможностей”. В этом году участие в конкурсе приняли почти четыре миллиона человек. Только представьте — это больше, чем население многих стран мира. В каком-то смысле у вас, действительно, сформировалось собственное государство, где появилась своя дирекция, где педагоги-наставники создали свой формат — “Учительскую”, а затем присоединилось и родительское сообщество. У вас есть свои традиции, кричалки, авторские песни, гимн. Есть свои ценности, такие как уважение друг к другу, к старшим, непрерывное саморазвитие, дружба и открытость, взаимопомощь, созидание и желание участвовать в жизни своей страны и, конечно, патриотизм», — сказал Алексей Агафонов.
Он выразил слова благодарности Министерству просвещения России во главе с Сергеем Кравцовым, Федеральному агентству по делам молодежи и его руководителю Ксении Разуваевой, губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, правительству региона, мэру Нижнего Новгорода, победителю конкурса «Лидеры России» Юрию Шалабаеву, организаторам «Большой перемены» и, конечно, ее участникам.
Первый заместитель генерального директора — исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Большая перемена» Валерий Моргуновский отметил, что финал «Большой перемены» для студентов уже второй раз проходит в Нижнем Новгороде — городе с историей, которая вызывает самые глубокие и теплые чувства.
«Впереди несколько ярких, как всегда насыщенных конкурсных дней. “Большая перемена” — это конкурс, в котором нет проигравших. Это место, где есть место талантам, дружбе, взаимовыручке, где делятся друг с другом лучшим. Спасибо вашим родителям и наставникам за веру в вас и поддержку, в том числе благодаря им вы прошли предыдущие напряженные этапы конкурса и оказались здесь. Я поздравляю вас со стартом финала Всероссийского конкурса “Большая перемена”. Вы самые лучшие, у вас все получится», — сказал Валерий Моргуновский, обращаясь к финалистам.
Он также пригласил участников финала присоединиться к Всероссийской акции «МыВместе. Дети», организованной Российский движением детей и молодежи и проектом #Мывместе, в рамках которой можно поделиться теплом и добротой своих сердец с военнослужащими — участникам военной спецоперации. Они смогут записать видео-открытки, написать письма, сделать сувениры своими руками.