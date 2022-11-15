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08:46 (мск), источник: РБК Life

Жизель Бундхен вышла в свет с новым мужчиной. Что о нем известно

Модель взяла с собой на свидание двоих детей.

Жизель Бундхен заметили в сопровождении мужчины. Модель отправилась на ужин в один из ресторанов в провинции Пунтаренас в Коста-Рике, пишет Page Six. На встречу она взяла с собой детей — 12-летнего сына Бенджамина и 9-летнюю дочь Вивиан.

Спутником модели оказался Хоаким Валенте. Он вместе со своими двумя братьями основал школу по джиу-джитсу, кроме того, продолжает и сам работать инструктором. Как пишет издание, впервые на занятие к нему Бундхен пришла еще в феврале этого года, тогда супермодель находилась в браке с американским футболистом Томом Брэди.

Тогда в своих соцсетях модель делилась впечатлениями от тренировки. Она отметила, что после занятий по самообороне стала чувствовать себя увереннее.

«Я считаю, что чем больше инструментов в нашем арсенале, тем лучше. С тех пор как я начала заниматься самообороной, я чувствую себя более сильной, уверенной и раскрепощенной. Я считаю, что это важный навык для всех, но особенно для нас, женщин», — подчеркивала модель.

Для выхода на ужин модель выбрала короткий топ и свободные брюки. Ее спутник был одет в свободную футболку и шорты.

В конце октября Жизель Бундхен и Том Брэди подали документы на развод после 13 лет брака. О причинах развода пара решила не распространяться. Однако ранее лица, приближенные к бывшим супругам, отмечали, что спортсмен не уделял достаточного внимания своей семье. По словам источников, последние несколько месяцев Бундхен и Брэди жили раздельно после тяжелой ссоры.

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