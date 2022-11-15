Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года

На данный момент срок обучения в магистратуре составляет два года.
«Важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на 1 год по решению университета, с учетом специфики выбранного направления подготовки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Минобрнауки России разработало изменения в проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые призваны дать право выпускникам вузов с дипломом специалиста поступать в «родственную» магистратуру на бюджетные места, пока претендовать на бесплатную магистратуру могут только выпускники бакалавриата.
«Прием в магистратуру будет проводиться на конкурсной основе. Продолжить обучение на бесплатной основе выпускники специалитета смогут по преемственным направлениям подготовки, которые будут устанавливаться соответствующими образовательными стандартами», — добавили в министерстве.
В Минобрнауки пояснили, что такой механизм позволит обучающимся выстроить индивидуальную образовательную траекторию, расширить полученные ими знания в определенной области (сфере) профессиональной деятельности, изучая интересующие их направления, принадлежащие смежным областям образования и науки.
Ранее Минобрнауки опубликовало проект закона, которым предлагается выделить специалитет в отдельный уровень образования, а также дать возможность лицам, имеющим высшее образование уровня специалитета, поступать за счет средств федерального бюджета на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности. Кроме того, предполагается, что подготовка кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики РФ, будет осуществляться преимущественно по программам специалитета. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.