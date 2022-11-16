Долги до 500 тысяч в России смогут взыскать быстро и просто

Верховный суд России выступил с предложением: если сумма требований кредиторов не превышает 500 000 рублей, то надо разрешить всем российским судам рассматривать иски о взыскании денег с должников по упрощённой процедуре. Эксперты отмечают, что в случае принятия данной новации тем россиянам, кто не платит банкам по кредитам, следует ожидать быстрой блокировки всех счетов судебными приставами, ведь, в отличие от похожей меры — судебного приказа, — отменить взыскание просто по заявлению уже не получится.
Сейчас судебный приказ и исполнительная надпись нотариуса на кредитном договоре — это излюбленные методы банков забирать кредитные долги. Однако у банкиров есть проблемы с этими видами взыскания, ведь по исполнительной надписи можно требовать не более 300 000 рублей и её не всегда просто оформить, а судебный приказ — это, по сути, постановление судьи, которое при наличии возражения должника очень легко отменяется.
Поэтому у банков-кредиторов очень большой интерес к возможности забирать долги через упрощённое производство, так как оно является полноценным судебным слушанием и его решение просто так не отменить. Тем более что проходит такое слушание очень просто и быстро. Если по формальным признакам дело может быть рассмотрено в упрощённом порядке, то согласия сторон на это не требуется и судопроизводство будет выполнено — без вызова ответчика в судебные заседания, без ведения протокола и без возможности отложить разбирательство.
Применить процедуру упрощённого производства сейчас тоже можно, но закон (часть 1 статьи 232.2 Гражданского кодекса) определяет слишком маленький лимит по сумме долга, возможного к взысканию данным методом, — 100 000 рублей, — что банки не устраивает. Ведь, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер потребительского кредита россиян в сентябре 2022 года был 289 700 рублей. Однако вполне вероятно, что в ближайшее время действующие ограничения будут изменены и взыскивать по упрощёнке начнут до 500 000 рублей — именно такой лимит обозначил Верховный суд в своём постановлении с обращением в Госдуму.
Долги могут стать бесспорными
Эксперты поясняют, что в теории в упрощённом порядке должны взыскиваться только бесспорные долги, однако на практике многое зависит от содержания искового заявления, которое для должника и даже для суда может быть неочевидным.
— Если банки обращаются в суд, они, как правило, мотивируют свой иск бесспорными обстоятельствами, а именно неисполнением кредитного договора. Но те же банкиры вполне могут «забыть» упомянуть в иске, например, о списании с клиента оплаты за допуслуги, с которыми должник не согласен, хотя это списание и является причиной якобы просрочки и клиент оспаривает именно эту мнимую задолженность, а не кредитную. При разбирательстве дела без участия сторон суд может это не узнать, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Ситуация с неоднозначностью причин неплатежа может возникнуть и с исками от налоговиков или о повторном взыскании алиментов.
О том, что принятие новых поправок в Гражданский кодекс может осложнить жизнь граждан-должников, Лайфу рассказал и адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.
— Если законопроект будет принят в существующем виде, то, скорее всего, сами судьи будут намного чаще прибегать к процедуре упрощённого судопроизводства, — считает Шагин. — Это облегчит работу судов, а кредиторы получат инструмент быстрого взыскания интересующих их сумм. Но для граждан-должников не только минимизируется возможность донести свою позицию до суда, но и станет проблематичным запросить участие в процессе свидетелей, специалистов и прочих лиц, которые могли бы, например, представить доказательства о злоупотреблениях со стороны банка.
На что уже сейчас следует обращать внимание, подписывая кредитный договор
Юристы напоминают, что помимо условий о том, какую сумму, на какой срок и под какие проценты вы берёте в долг, всегда следует оценивать порядок разрешения споров. Достаточно всего лишь обратить внимание на способ, чтобы понять, какие действия будет предпринимать банк в случае возникновения задолженности.
Если в договоре указано, что банк имеет право обратиться за исполнительной надписью нотариуса, это означает, что при возникновении задолженности кредитор пойдёт не в суд, а, получив акцепт у нотариуса, сразу обратится к судебным приставам, чтобы те начали процедуру взыскания. Ограничение по сумме долга в этом случае 300 000 рублей.
Если в договоре сказано, что банк при наличии долга намерен получить судебный приказ, это означает, что при возникновении просрочки на сумму до 500 000 рублей кредитор попытается быстро получить нужную ему бумагу без вызова должника в суд и проведения судебного разбирательства. Однако в этом случае при поступлении в суд возражений должника в десятидневный срок судья свой судебный приказ отменяет.
Важно! Практика показывает, что, если должник пропустил срок, установленный законом, подавать возражение ему всё равно стоит, в 98% случаев судья свой приказ всё равно отменит и через месяц после даты его вынесения.
А вот если банк просто указал в договоре, что задолженность будет урегулирована в судебном порядке, то надо иметь в виду, что иск кредитора может быть рассмотрен по упрощённой процедуре. В этом случае оспаривать судебное решение будет сложнее. И если не подать вовремя ходатайство о полноценном судебном разбирательстве, то дальше свои интересы должнику придётся отстаивать уже в следующей инстанции. Пока такой порядок применяется редко и только по долгам, сумма которых не превышает 100 000 рублей. Но, как только примут поправки, предложенные Верховным судом, сумма увеличится до 500 000 рублей, что вполне подходит банкам, выдающим потребительские кредиты.
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