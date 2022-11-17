18:15 (мск), источник: Известия
Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым
Телеведущая Ксения Собчак в четверг, 17 ноября, в своем Telegram-канале извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
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26 октября коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. Одновременно в доме телеведущей прошли обыски по тому же делу.
«Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — написала Собчак.
Как указала Собчак, она искренне сожалеет о том, что действия ее коллег нанесли вред Чемезову.
«Приношу ему свои извинения», — подчеркнула она.
Новость дополняется.