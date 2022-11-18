Особое внимание: как город поддерживает социальное предпринимательство

Существуют четыре категории социальных компаний. К первой категории относятся организации и ИП, в которых работают социально уязвимые слои населения, как инвалиды, родители-одиночки, выпускники детских домов до 23 лет, беженцы и другие. Вторая категория — это компании, реализующие продукты и услуги, произведенные социально уязвимыми категориями населения. Под третьей категорией подразумевается бизнес, в котором реализуются определенные товары, работы и услуги для социально уязвимых граждан. И последняя, четвертая категория, связана с деятельностью компаний, занимающихся определенными общественно полезными видами деятельности, как организация детского отдыха, культурно-просветительская деятельность и пр.
Почему же так важен социальный бизнес? Об этом рассказал руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов: «Деятельность компаний и ИП, включенных в перечень социальных предприятий, направлена на достижение общественно важных целей и способствует созданию более комфортных условий для жизни. Поэтому город поддерживает социальное предпринимательство, упрощая доступ к мерам поддержки и помогая таким бизнесменам развивать свое дело эффективнее».
Какие есть меры поддержки для социального бизнеса?
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы уделяет особое внимание социальному бизнесу сегодня. С 2021 года Правительство Москвы вошло в состав учредителей Фонда поддержки социальных проектов и реализует совместные программы по поддержки этой категории предпринимателей, а также запускает собственные программы.
Чтобы поддержать социальных предпринимателей, МБМ разработал спецпроект «Социальное предпринимательство: особое внимание города», где дана подробная инструкция по получению статуса социального предприятия. Пошаговый алгоритм действий, перечень и требования к документам, а также образцы их заполнения помогут точно не допустить ошибок. Кроме того, доступны услуги по предварительной проверке подготовленных документов специалистами МБМ и возможность подать заявление на получение статуса прямо на странице спецпроекта.
«В целом, сам подход, коммуникация, отношение — уже является поддержкой и мотивацией к продолжению взаимодействия с городом. Когда по ту сторону телефона с тобой общается неравнодушный человек, чувствуешь, что обратился по адресу: тут точно понимают и твои задачи, и твои запросы, и, главное, готовы помочь и помогают. Это действительно вдохновляет. Процесс сбора и подготовки документации становится интересным, а получение результата приятно вдвойне», — рассказывает о своем опыте предпринимательница Ирина Слесарева, основательница акваклуба семейного формата STARFISH.
На странице проекта доступны действующие программы поддержки для социального предпринимательства, которые упростят работу социальных предприятий. В числе таких мер — бесплатная аренда площадки для проведения мероприятий от Агентства стратегических инициатив, акселератор Фонда поддержки социальных проектов, конкурс «Лучший социальный проект года» и другие.
Кроме того, представлены полезные онлайн-продукты МБМ для упрощения работы. Например, сервис «Интерактивный помощник», который подберет адресные меры поддержки по ИНН с учетом сферы, возраста бизнеса и других параметров.
Помощью от МБМ уже воспользовались десятки московских социальных предпринимателей.
В их числе — Ольга Соловьева, генеральный директор компании «Источник», которая более 20 лет работает с пожилыми людьми. На сегодняшний день компания оказывает ряд социальных услуг: экскурсии, лекции, изучение иностранных языков, помощь по дому, сопровождение в медицинские учреждения, а также услуги сиделки для маломобильных граждан.
«Я сама стараюсь постоянно обучаться чему-то новому, в том числе в части развития бизнеса. МБМ в этом очень мне помог», — так Ольга Соловьева отзывается о поддержке со стороны МБМ.
Как еще помогает социальным компаниям МБМ?
На портале МБМ действует проект «Витрина социальных предприятий города Москвы», в котором уже размещены карточки более 40 предприятий. Участники проекта получают возможности для продвижения своего дела, а также смогут найти новых партнеров и привлечь клиентов.
Не стоит оставлять без внимания и регулярные обучающие мероприятия МБМ, в рамках которых эксперты с многолетним опытом в различных сферах бизнеса делятся опытом и знаниями с участниками.
«Мы часто мониторим вебинары, которые проходят в МБМ, либо офлайн-мероприятия, где можно больше углубиться в интересующую тему. К тому же, спикерами на них всегда выступают эксперты с многолетним опытом, можно обменяться полезными контактами с участниками, найти партнеров. Сейчас наша управляющая Марина Вячеславовна пользуется обучением от МБМ, очень полезной оказалась серия вебинаров про документооборот. Это помогло ей, ведь когда она только пришла в наш центр, у нее не было как такового опыта в этой сфере. В итоге, она получила нужные знания и смогла быстро влиться в рабочий процесс», — отметила Ксения Зенина, владелец центра детей и подростков с расстройством аутистического спектра «Яркий мир АВА».
А уже 21 ноября состоится форум «Социальное предпринимательство 2022», на котором будут обсуждаться цели социального предпринимательства, как открыть и развивать социальный бизнес в современных реалиях, какие меры поддержки есть для социального бизнеса и многое другое. Также в рамках форума состоится торжественная церемония награждения участников московского этапа конкурса «Лучший социальный проект года». Чтобы принять участие в форуме, зарегистрируйтесь на портале mbm.mos.ru.
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