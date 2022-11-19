В Минобороны рассказали о новом способе восстановления рук после ранений

«Впервые в медицинской практике военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны России в Москве был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции. Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», — рассказали в ведомстве.
Имплантат устанавливается в область разрушенной конечности, а затем заполняется фрагментами костных тканей, которые берутся с других костей, трансплантируются или выращиваются с использованием стволовых клеток раненого. В том числе технология позволяет восстанавливать суставы. Кроме того, воссоздаются мышцы и ткани пациента, включая кожу.
В Бурденко уточнили, что уже несколько человек прошли процедуру и вернулись в подразделения, где проходили службу.
Так, по информации Минобороны, один из пациентов, которому в госпитале сделали такую операцию, в короткие сроки полностью восстановился и по собственному желанию вновь отправился в район проведения специальной операции. В результате сильного ранения пострадавший потерял значительную часть большеберцовой кости ноги, которая выполняет опорную функцию — без нее человек не может ходить.
Ранее зачастую подобные ранения приводили к ампутации части конечностей.
Как пояснил заместитель начальника госпиталя Бурденко по научно-исследовательской работе Леонид Брижань, таких операция в мире сегодня не делает никто.
По его словам, сейчас ранения конечностей настолько тяжелые, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания пуль или осколков.
«В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом “футляре” из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент», — отметил врач.
Он добавил, инновационный метод уже широко используются в госпитале Бурденко и в скором времени станет доступным для широкого круга медицинских учреждений.