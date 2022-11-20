Исследование: россияне стали тратить в ресторанах на четверть меньше

По данным аналитиков, «средний чек на рестораны и бары с 1 по 13 ноября составил 994 рубля, оказавшись на 26% ниже аналогичного периода прошлого года». «При этом число покупок увеличилось на 43%. Средний чек в кафе и столовых вырос на 17%, до 468 рублей, а число покупок увеличилось на 34%. Средний чек россиян на фастфуд также показал отрицательную динамику, снизившись к прошлом году на 4%, до 415 рублей, а число покупок выросло на 15%», — выяснили специалисты.
Кроме того аналитики назвали топ-регионов по среднему чеку. В первой половине ноября россияне в барах и ресторанах больше всего тратили в Москве (по 1918 рублей), Санкт-Петербурге (по 1366 рублей) и Московской области (по 1818 рублей). Топ регионов по среднему чеку в кафе и столовых следующий: Камчатский край (1258 рублей), Костромская область (1243 рубля), Владимирская область (1133 рубля). А в топ регионов по среднему чеку в точках фастфуда вошли Дагестан (848 рублей), Хабаровский край (735 рублей) и Амурская область (714 рубля).
Подобная ноябрьская динамика может быть связана в том числе с выросшим уровнем стресса, полагает основатель консалтинговой компании Management Factory Евгения Махнева. По ее оценке, средний чек в декабре останется на уровне ноября, однако такого же количества гостей, как в прошлом году, ждать не стоит.
Кроме того, снижение среднего чека в ресторанах связано с тем, что россияне стали сокращать необязательные траты, в частности расходы на развлечения, рассуждает директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов. «По нашим оценкам, ожидать восстановления потребительской активности в ближайшее время не стоит. Ведь, как правило, в период с середины ноября до конца декабря россияне в принципе стараются экономить, чтобы сформировать накопления на празднование Нового года», — добавляет он.
По мнению совладельца сети ресторанов Black Star Burger Юрия Левитаса, снижение среднего чека в первую очередь связано со снижением общего уровня покупательской способности. Однако при этом ресторатор ожидает, что в декабре будет зафиксирован рост среднего чека приблизительно на 10−12% по сравнению с прошлым годом.