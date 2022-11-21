В фотоловушку заповедника в Приморье попал «общительный» тигр Он оставил послание для других обитателей парка
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Главное
Спецоперация на Украине
18:10 (мск), источник: Life.ru

ВЦИОМ: «VK Мессенджер» оказался самым популярным у российских школьников

Российские школьники используют для обсуждения вопросов учёбы сразу несколько мессенджеров. Однако самым популярным из них стал сервис от соцсети «ВКонтакте» — «VK Мессенджер». Его назвали 62% участников опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА "Новости"

По результатам анкетирования, на втором и третьем месте оказались Telegram и WhatsApp (58% и 55% соответственно). Четвёртую и пятую строчку заняли Viber (14%) и TikTok (5%).

По данным ВЦИОМа, 80% опрошенных указали, что мессенджеры для них являются основным каналом информации по школьным вопросам. Для этого ими ежедневно пользуются 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей.

Кроме того, более половины опрошенных педагогов считают, что мессенджеры должны быть разделены на личные и школьные с индивидуальной настройкой оповещения. Эту идею поддержали 56% преподавателей. Также в этой функции заинтересован каждый третий школьник и родитель.

По результатам исследования выяснилось, что при использовании мессенджеров для обсуждения вопросов учёбы чаще всего ценят отсутствие спама и безопасность. Так ответили 53−57% и 49−51% соответственно.

Всего в опросе приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов. Анкетирование специалисты проводили с 21 по 27 октября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему Запад начинает признавать казнь россиян на Украине
Почему от всех прячется владелец строительной группы ПИК Гордеев
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Интернетсоциология