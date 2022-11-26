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15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер советский следователь Владимир Калиниченко

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела (“сочинское”, “хлопковое”, “казахское”). Именно он раскрыл убийство офицера КГБ в московском метро, совершенное группой милиционеров», — написал политик.

Владимир Калиниченко был следователем по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР в 1980—1992 годах. Был одним из авторов сценария фильма «Убийство на Ждановской» (1992 год), а также трилогии «Следствие и власть» (2013), «Следствие как профессия» (2015), «Следствие глазами адвоката» (2016). Неоднократно давал интервью для телевизионных программ «Следствие вели…» и «Дело темное».

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