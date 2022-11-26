Умер советский следователь Владимир Калиниченко

«Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела (“сочинское”, “хлопковое”, “казахское”). Именно он раскрыл убийство офицера КГБ в московском метро, совершенное группой милиционеров», — написал политик.
Владимир Калиниченко был следователем по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР в 1980—1992 годах. Был одним из авторов сценария фильма «Убийство на Ждановской» (1992 год), а также трилогии «Следствие и власть» (2013), «Следствие как профессия» (2015), «Следствие глазами адвоката» (2016). Неоднократно давал интервью для телевизионных программ «Следствие вели…» и «Дело темное».