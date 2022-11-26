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20:12 (мск), источник: Звук

Тони Айомми рассказал о влиянии Ронни Дио на творчество Black Sabbath

Гитарист Black Sabbath Тони Айомми рассказал в интервью Kerrang! о том, как в 1979-м в группу пришел вокалист Ронни Джеймс Дио и сильно помог коллективу.

Источник: AFP 2022

По словам музыканта, с культовым голосом хеви-метала его познакомила жена предыдущего фронтмена «Шабаша» Шерон Осборн. Тони захотел сделать с Ронни другой коллектив, но Оззи Осборн принял решение покинуть Black Sabbath. Дио был первым, кому позвонил Айомми, чтобы позвать его на репетицию. Гитарист стал играть песню Children of the Sea, а Ронни подхватил и начал петь. Результат очень впечатлил музыканта.

Мы хотели кого-то другого и решили не привлекать кого-то, кто звучал бы как Оззи… Голос Ронни и то, как он подходил к песням, позволили нам попробовать создавать другие вещи. На самом деле это открыло для нас гораздо больше разнообразия.

Ронни Джеймс Дио умер 16 мая 2010 года. В составе Black Sabbath он записал три полноформатных альбома.

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