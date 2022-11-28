Большой адронный коллайдер остановлен из-за экономии энергии

Организация анонсировала отключение коллайдера в конце сентября. ЦЕРН сообщала, что досрочная остановка коллайдера была согласована с поставщиком электроэнергии — французской компанией Electricite de France. Это решение приняли, чтобы «справиться с возможным уменьшением энергии» в ближайшие месяцы.
«В свете глобального кризиса с энергоснабжением и ростом цен, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые значительно снизят потребление энергии организацией в 2022 и 2023 годах», — говорится в пресс-релизе организации. В частности, ЦЕРН стала отключать уличное освещение по ночам, отсрочила на одну неделю запуск отопления и намерена «оптимизировать» его в течение всего зимнего сезона.
Большой адронный коллайдер — кольцевой туннель, в котором установлен ускоритель заряженных частиц. Он находится на стометровой глубине под границей Франции и Швейцарии. Проект обошелся более чем в $4,4 млрд. Кроме коллайдера в ЦЕРН располагаются еще пять ускорителей частиц.
The Wall Street Journal писала, что в пиковые часы ЦЕРН потребляет около трети объема энергии, необходимой для обеспечения Женевы, рядом с которой он расположен. В ЦЕРН допускали, что могут остановить работу Большого адронного коллайдера в случае необходимости.