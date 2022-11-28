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10:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Большой адронный коллайдер остановлен из-за экономии энергии

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера раньше планового срока из-за риска нехватки энергии. Его работу должны были остановить через две недели. ЦЕРН также предупредила, что в 2023 году эксплуатацию адронного коллайдера сократят на 20%.

Источник: Reuters

Организация анонсировала отключение коллайдера в конце сентября. ЦЕРН сообщала, что досрочная остановка коллайдера была согласована с поставщиком электроэнергии — французской компанией Electricite de France. Это решение приняли, чтобы «справиться с возможным уменьшением энергии» в ближайшие месяцы.

«В свете глобального кризиса с энергоснабжением и ростом цен, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые значительно снизят потребление энергии организацией в 2022 и 2023 годах», — говорится в пресс-релизе организации. В частности, ЦЕРН стала отключать уличное освещение по ночам, отсрочила на одну неделю запуск отопления и намерена «оптимизировать» его в течение всего зимнего сезона.

Большой адронный коллайдер — кольцевой туннель, в котором установлен ускоритель заряженных частиц. Он находится на стометровой глубине под границей Франции и Швейцарии. Проект обошелся более чем в $4,4 млрд. Кроме коллайдера в ЦЕРН располагаются еще пять ускорителей частиц.

The Wall Street Journal писала, что в пиковые часы ЦЕРН потребляет около трети объема энергии, необходимой для обеспечения Женевы, рядом с которой он расположен. В ЦЕРН допускали, что могут остановить работу Большого адронного коллайдера в случае необходимости.

Лаура Кеффер

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