12:05 (мск), источник: РБК Life
Житель Австралии выиграл $50 млн в крупнейшей лотерее
Мужчина испугался победы и решил сохранить анонимность.
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Житель штата Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии выиграл в одну из крупнейших лотерей в мире Powerball $50 млн. Сначала мужчина не поверил в такую удачу и даже испугался, пишет Daily Mail.
Этот билет он купил в одном из магазинов в городе Форстер. С того момента, как было объявлено о победе, вокруг магазина и во всем городе царит настоящий ажиотаж. Австралиец рассказал журналистам, что ему трудно смириться с тем, что он так внезапно стал миллионером.
Для своей безопасности мужчина решил сохранить полную анонимность. В беседе с изданием он добавил, что не будет раскрывать, на что потратит такую внушительную сумму.
Powerball — американская лотерея. Ее суть состоит в том, чтобы составить комбинацию чисел, угадав номера пяти белых шаров, которые выпадут при розыгрыше (номера от 1 до 69), а также номер красного шара Powerball (от 1 до 26), в честь которого и названа лотерея. Самый крупный выигрыш за всю историю составил $2,04 млрд. Лотерейный приз облагается федеральным подоходным налогом США в размере 37% от выигрыша. Также имеет право взимать дополнительный налог в размере 10−15% от суммы выигрыша и каждый штат в США.
В начале ноября стало известно, что обладатель билета лотереи Powerball выиграл джекпот в размере $2,04 млрд. Как отметили организаторы, этот выигрыш стал крупнейшим в истории лотерей. Свое имя победитель также решил сохранить в тайне.
Победители лотереи Powerball могут выбрать два способа получения своего выигрыша. Первый — в виде серии из 30 платежей, которые начисляются в течение 29 лет. Победитель будет получать по $43 млн каждый год после всех налогов, а итоговая сумма составит около $1,2 млрд. Второй способ — получить все сразу. В этом случае после вычета налогов сумма составит $629 млн.