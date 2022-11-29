Конституционный суд запретил наказывать водителей за употребление любых лекарств

Поводом для проверки конституционности примечаний к статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения) стал запрос Салехардского горсуда Ямало-Ненецкого автономного округа, который обнаружил неопределенность в законе, когда рассматривал дело водителя, в организме которого после медосвидетельствования были обнаружены лекарственные препараты, оказывающие влияние на психофизические функции. Суд пришел к выводу, что обнаруженные вещества в организме водителя попадают в серую зону (то есть не включены, к примеру, в перечень психотропных и наркотических специальным постановлением правительства), после чего приостановил производство по делу, отправив запрос в КС.
Согласно выводам КС, управление ТС под воздействием лекарственных препаратов, которые способны ухудшить реакцию водителя, хотя и является противоправным деянием, запрещенным ПДД, но не образует состава административного правонарушения.
Действующее законодательство прямо предполагает административную ответственность только за управление ТС водителем, употреблявшим алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества. При этом, пытаясь восполнить выявленный пробел, суды сейчас применяют административные санкции к употребившим лекарства автомобилистам без выяснения конкретных обстоятельств — целей и доз применения препаратов.
«С одной стороны, положения закона, если читать буквально, означают, что ответственность может наступать исключительно в случае выявления алкогольного опьянения либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека», — говорит юрист Антон Тимченко. То есть не предполагается ответственность в случае обнаружения в крови водителя лекарственных веществ, если они могут ухудшать его реакцию и внимание. «С другой же — очевидно, что вождение автомобиля в состоянии опьянения, независимо от его причин, включая действия лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, создает угрозу для жизни и здоровья окружающих людей, поэтому это должно быть пресечено», — заключил Тимченко.
Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев пояснил, что данное постановление было принято, чтобы минимизировать риск гибели людей, поскольку в настоящий момент законодательством не установлен точный перечень медицинских препаратов, которые способны вызывать опьянение, но не запрещенных к применению, но употребление медикаментов, попадающих в серую зону, может привести человека, управляющего ТС, в состояние лекарственного опьянения, что, в свою очередь, может создать опасные ситуации на дороге. «Согласно ПДД, вождение под воздействием лекарственных препаратов запрещено, но это не является противоправным деянием», — отметил Гавришев.