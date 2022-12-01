07:23 (мск), источник: ТАСС
Китайские ученые подтвердили снижение патогенности у штамма «омикрон»
Опыты на мышах показали, что смерть животных вызывали 25−50 инфицирующих доз изначального штамма вируса или более 2 тыс. доз омикрон-штамма.
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ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Китайские исследователи подтвердили, что по сравнению с исходным штаммом нового коронавируса и последующими его вариантами, патогенность «омикрона» значительно снизилась. Об этом в четверг сообщила китайская газета Huanqiu со ссылкой на результаты эксперимента вирусологов Уханьского университета.
«Результаты экспериментов действительно показывают, что по сравнению с исходным штаммом нового коронавируса патогенность и вирулентность штамма “омикрон” уже значительно ниже», — заявил изданию глава лаборатории вирусологии Уханьского университета Лань Кэ.
Специалисты в результате лабораторного эксперимента пришли к выводу, что способность к репликации «омикрона» в культуре клеток calu-3 дыхательных путей человека в 10 раз ниже, чем у исходного штамма коронавируса.
Кроме того, опыты на мышах показали, что смерть животных вызывали 25−50 инфицирующих доз изначального штамма вируса или более 2 тыс. доз омикрон-штамма.
«Это говорит нам о том, что не стоит слишком сильно паниковать по поводу “омикрона”: население находится под защитой вакцин, и штамм уже не так вреден для человеческого организма, как раньше», — отметил вирусолог.
В Китая с начала пандемии действуют строгие профилактические правила в рамках политики нулевой терпимости к коронавирусу, включающей локдауны и массовое тестирование. При этом в последнее время наблюдается тенденция к ослаблению соответствующих ограничений.
27 октября в ряде городов КНР прошли демонстрации против антиковидных мер в стране. В частности, по меньшей мере несколько сотен человек приняли участие в акциях протеста в районе Чаоян в Пекине. Их участники требовали от властей ослабить профилактические ограничения.
28 октября бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал в Twitter, что «Китай может выйти из тени COVID-19 раньше, чем ожидалось», так как количество тяжелых случаев заболевания, вызванных «омикроном», сейчас крайне мало.