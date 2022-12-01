Биоразнообразие в Латинской Америке под угрозой из-за пальмы Пострадают как деревья, так и редкие животные
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
12В Индии обрушился пешеходный мост
Популярное за сутки
Российских пенсионеров освободят от ряда выплат
Пугачева решила закрыть свою последнюю компанию в России
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
В США заявили о потоке россиян через Мексику
Шойгу: инструкторы обучили 300 тысяч резервистов и добровольцев
Главное
Спецоперация на Украине
07:23 (мск), источник: ТАСС

Китайские ученые подтвердили снижение патогенности у штамма «омикрон»

Опыты на мышах показали, что смерть животных вызывали 25−50 инфицирующих доз изначального штамма вируса или более 2 тыс. доз омикрон-штамма.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
28 ноябряВ России за сутки выявили 5 048 новых случаев COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Китайские исследователи подтвердили, что по сравнению с исходным штаммом нового коронавируса и последующими его вариантами, патогенность «омикрона» значительно снизилась. Об этом в четверг сообщила китайская газета Huanqiu со ссылкой на результаты эксперимента вирусологов Уханьского университета.

«Результаты экспериментов действительно показывают, что по сравнению с исходным штаммом нового коронавируса патогенность и вирулентность штамма “омикрон” уже значительно ниже», — заявил изданию глава лаборатории вирусологии Уханьского университета Лань Кэ.

Специалисты в результате лабораторного эксперимента пришли к выводу, что способность к репликации «омикрона» в культуре клеток calu-3 дыхательных путей человека в 10 раз ниже, чем у исходного штамма коронавируса.

Кроме того, опыты на мышах показали, что смерть животных вызывали 25−50 инфицирующих доз изначального штамма вируса или более 2 тыс. доз омикрон-штамма.

«Это говорит нам о том, что не стоит слишком сильно паниковать по поводу “омикрона”: население находится под защитой вакцин, и штамм уже не так вреден для человеческого организма, как раньше», — отметил вирусолог.

В Китая с начала пандемии действуют строгие профилактические правила в рамках политики нулевой терпимости к коронавирусу, включающей локдауны и массовое тестирование. При этом в последнее время наблюдается тенденция к ослаблению соответствующих ограничений.

27 октября в ряде городов КНР прошли демонстрации против антиковидных мер в стране. В частности, по меньшей мере несколько сотен человек приняли участие в акциях протеста в районе Чаоян в Пекине. Их участники требовали от властей ослабить профилактические ограничения.

28 октября бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал в Twitter, что «Китай может выйти из тени COVID-19 раньше, чем ожидалось», так как количество тяжелых случаев заболевания, вызванных «омикроном», сейчас крайне мало.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Заболевание, при котором человек постоянно ощущает слабость, часто болеет и быстро устает
Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус