«Поющий» дальневосточный леопард попал на видео туристов в Приморье

«Запечатлеть на видео рык самого редкого леопарда в мире — дальневосточного — впервые удалось туристам в национальном парке “Земля леопарда”. Автоматическая лесная камера была установлена самими туристами под руководством профессионального гида… На видео попала “песня” леопарда — процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой. Добравшись до “съемочной площадки”, с которой зверям удобно обозревать окрестности, леопард громко рычал на протяжении 20 секунд», — говорится в сообщении.
Ученые полагают, что так леопард проявил поведение доминантного самца. Получить такие кадры в дикой природе удается крайне редко, добавляют в нацпарке.
Специалисты установили, что на видео попал самец по имени Академик. Такое имя он получил от хранителя леопарда — Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Также на фотоловушку в этом месте попали две харзы — самые крупные и яркие куницы этих мест, зайцы, барсуки и седой дятел.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда “в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.