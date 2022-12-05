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10:25 (мск), источник: © РИА Новости

«Поющий» дальневосточный леопард попал на видео туристов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Туристам в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье впервые удалось запечатлеть на видео процесс вокализации редкого дальневосточного леопарда, сообщает учреждение.

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«Запечатлеть на видео рык самого редкого леопарда в мире — дальневосточного — впервые удалось туристам в национальном парке “Земля леопарда”. Автоматическая лесная камера была установлена самими туристами под руководством профессионального гида… На видео попала “песня” леопарда — процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой. Добравшись до “съемочной площадки”, с которой зверям удобно обозревать окрестности, леопард громко рычал на протяжении 20 секунд», — говорится в сообщении.

Ученые полагают, что так леопард проявил поведение доминантного самца. Получить такие кадры в дикой природе удается крайне редко, добавляют в нацпарке.

Специалисты установили, что на видео попал самец по имени Академик. Такое имя он получил от хранителя леопарда — Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Также на фотоловушку в этом месте попали две харзы — самые крупные и яркие куницы этих мест, зайцы, барсуки и седой дятел.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда “в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

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