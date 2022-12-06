Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
Популярное за сутки
«Мы тонем»: какие страны могут полностью исчезнуть под водой
Путину доложили о ЧП на аэродромах под Рязанью и Саратовом
Уголовное дело возбуждено после драки с участием Григория Лепса
Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине
Трое российских военных погибли после атаки ВСУ на аэродромы
Главное
Спецоперация на Украине
11:12 (мск), источник: Lenta.Ru

В России выявили 5 561 случай коронавируса

В России за сутки выявили 5 561 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 628 829. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:35 (мск)В Москве выявили 963 случая заражения коронавирусом за сутки
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

Днем ранее число новых заболевших составило 5667.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (963), Санкт-Петербурге (824) и Свердловской области (318). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах (по 1 случаю), а также в Дагестане, Тамбовской и Смоленской областях (по 2 случая). В Северной Осетии новых случаев не выявили вовсе.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1 471. За этот же период 6 690 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 030 317.

С 5 по 6 декабря умерли 59 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 342 человека.

Ранее сообщалось, что на Францию надвигается «тройная эпидемия», когда одновременно будут циркулировать коронавирус, грипп и бронхиолит.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Захарова ответила на слова Вайкуле, что она и Пугачева содержали страну
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
Коронавирус COVID-19
В Москве выявили 963 случая заражения коронавирусом за сутки
В России выявили 5 561 случай коронавируса
В Москве выявили 958 случаев заражения коронавирусом за сутки
Заболеваемость ковидом в России выросла за неделю на 11,6%
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровьекоронавирус