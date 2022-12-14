11:58 (мск),
Тест: как быстро вы можете принимать решения?
Удается ли вам быстро ориентироваться и не упускать свою выгоду?
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Умение адаптироваться под непостоянные жизненные обстоятельства — важный навык для каждого современного человека. Им мы пользуемся, когда путешествуем, когда на работе меняются дедлайны или дальние родственники решают внезапно приехать без предупреждения.
Давайте проверим, как хорошо вы способны перестроиться под необычную жизненную ситуацию? Предупреждаем: есть вопросы с подвохом. Но зато мы даем полезные советы о том, на что следует обратить внимание.
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