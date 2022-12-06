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12:27 (мск), источник: Коммерсантъ

«Первый канал» вернет в эфир «Пусть говорят»

С сегодняшнего дня, 6 декабря, в эфирную сетку «Первого канала» возвращается ток-шоу «Пусть говорят», выход которого был приостановлен 13 августа. Ее ведущим останется тележурналист Дмитрий Борисов.

Источник: РИА "Новости"

Новый выпуск «Пусть говорят» будет показан сегодня, 6 декабря, в 19:50 мск. По словам Дмитрия Борисова, свежий эпизод программы будет посвящен деятелям псевдонаук (астрологии, нумерологии), предсказаниям мировых событий ближайшего десятилетия и «феномену Ванги».

В анонсе, размещенном на сайте телеканала, также отмечается, что гости программы «услышат тех», кто готовил некие специальные отряды людей со сверхспособностями для службы в СССР и США.

После ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля эфирная сетка «Первого» была переверстана под общественно-политическое вещание, в связи с чем шоу «Пусть говорят» с февраля по май не выходило, а в дальнейшем транслировалось с измененной периодичностью.

Медиафраншиза «Пусть говорят» существует с 2001 года и является одной из наиболее успешных в истории современного российского телевидения. Она также критикуется за обсуждение в эфире вульгарных тем и привлечение в качестве гостей и экспертов публичных персон с сомнительной репутацией.

Андрей Сапожников

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