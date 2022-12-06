17:29 (мск), источник: Вокруг Света
На полях рукописи VIII века нашли рисунки загадочной британской дамы
Жившая 1200 лет назад леди, вероятно, была состоятельной особой и имела страсть к рисованию.
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Неожиданное открытие сделала Джессика Ходжкинсон, аспирантка исторического факультета Лестерского университета в Великобритании. Работая с рукописью первой половины VIII века на полях страницы она заметила не написанное чернилами, а процарапанное староанглийское женское имя Eadburg (Эдбурга).
Специалисты считают, что это имя принадлежало владелице книги — высокообразованной знатной женщине, так как в те времена читать и писать умели только представители аристократии.
Манускрипт представляет собой написанную на латыни копию «Деяний святых апостолов», созданную в Южной Англии между 700 и 750 годами. Этот ценнейший памятник раннего Средневековья в настоящее время хранится в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета.
Практически не заметная невооруженным глазом надпись, обнаруженная Ходжкинсон, оказалась далеко не единственной — стереофотометрический анализ манускрипта выявил на полях множество других невидимых отметин. Так, имя Эдбурга повторяется на пяти страницах рукописи, а различные сокращения этого имени — E, EAD и EADB, — встречаются на этих же и других страницах более десяти раз.
Кроме того, таинственная Эдбурга оставила на полях манускрипта столь же незаметные небольшие рисунки, смысл которых ученым пока не ясен. К примеру, одна зарисовка изображает человека, простершего руки в сторону другого человека, который при этом делает останавливающий жест.
В пользу версии о том, что Эдбурга могла быть владелицей рукописи, говорит тот факт, что одной из пустых страниц книги написаны молитвы от имени женщины. Джессика Ходжкинсон планирует продолжить изучение манускрипта и со временем выяснить, кем была загадочная Эдбурга.
Одна из кандидаток на эту роль — настоятельница одного из южноанглийских монастырей, носившая это имя и жившая в середине восьмого века. Но, кроме нее, ученым известно еще по меньшей мере восемь знатных дам тех времен, которых звали Эдбурга.