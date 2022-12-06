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18:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Алла Пугачева попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года

Российская эстрадная певица Алла Пугачева попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года по версии BBC. Полный список опубликован на сайте издания.

Источник: РИА "Новости"

Составители рейтинга отметили, что исполнительница продала более 250 миллионов записей своих песен, упомянув, что всего в ее репертуаре находится свыше 500 композиций и более 100 альбомов.

«Ее [Аллу Пугачеву] справедливо называют “Королевой русской поп-музыки”. Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачева уже не выступает», — было сказано в описании под фотографией певицы.

Редакторы также выделили одну из цитат артистки: «Мир добился значительно прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости. Но во многих странах домашнее насилие остается большой проблемой».

Помимо Пугачевой, в список попали певица Билли Айлиш, первая леди Украины Елена Зеленская, актрисы Приянка Чопра и Сельма Блэр, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и другие женщины.

Ранее стало известно о том, что Билли Айлиш вошла в список самых влиятельных женщин 2022 года по версии Financial Times.

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