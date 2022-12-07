11:47 (мск), источник: РБК Life
В Роскачестве рассказали о способах бесплатно отправиться в санаторий
Кому не дадут путевку, даже есть он есть в списках льготников.
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Бесплатные путевки в санаторий могут получить многие, главное знать, кому они полагаются и как их оформить, рассказали эксперты Роскачества. Как пояснили специалисты, право на санаторно-курортное лечение есть у инвалидов (в том числе детей), участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске и других категорий граждан (полный список можно найти в Федеральном законе от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).
Существуют и региональные льготы, дополняющие федеральный перечень. Например, в Москве путевку могут получить неработающие пенсионеры (бесплатное проживание и лечение, компенсация проезда до места). Поэтому при желании отправиться на отдых и лечение за счет государства — надо изучить региональные правила, кому положены путевки в месте вашего проживания, отметили эксперты.
Важно знать, что некоторым людям в получении путевки могут отказать. Это касается граждан, у которых:
Предполагается, что человек сначала должен поправить здоровье до состояния, в котором не будет представлять угрозы для окружающих, а уж затем претендовать на путевку.
Если человек не знает, положена ли ему путевка, лучше начать с визита к терапевту в поликлинике. Он изучит историю болезни, назначит дополнительные обследования и проконсультирует о перспективах получения путевки. Если же уверенность, что путевка полагается, уже есть, следующие действия такие:
Подать заявление можно в территориальный орган соцстраха России либо в отдел соцзащиты. Во многих регионах это можно сделать онлайн на профильном портале и отслеживать свою очередь. В Москве для этого нужно воспользоваться сайтом департамента труда и социальной защиты населения. Когда подойдет очередь, важно понимать, что выбрать конкретный санаторий, а также даты лечения, скорее всего, не получится. Путевка выдается заранее, но не позднее чем за 18 дней до даты заезда. Одновременно предоставляются специальные талоны на право бесплатного проезда до санатория и обратно.
«Даже если вы никогда не пользовались такой услугой, рекомендуем изучить списки льготников для вашего региона. Возможно, вы сами или ваши родственники имеют право поправить здоровье и отдохнуть по бесплатно выдаваемой путевке», — отметили в ведомстве.