Восстановлена структура ископаемой ДНК возрастом 2 млн лет

ТАСС, 7 декабря. Российские и зарубежные палеогенетики впервые восстановили ископаемую ДНК возрастом 2 млн лет, извлеченную из грунта на севере Гренландии, и использовали эти обрывки геномов для реконструкции уникальных экосистем, существовавших на острове в начале ледниковой эпохи. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кембриджского университета.
«Мы перевернули еще одну страницу генетической истории Земли длиной в один миллион лет. Нам наконец-то удалось напрямую изучить то, как выглядел совокупный геном одной из древних экосистем. Конечно, ДНК очень быстро деградирует в природе, однако нам удалось показать, что при удачном стечении обстоятельств мы можем “вернуться” назад в глубокое прошлое», — заявил профессор Копенгагенского университета (Дания) Эске Виллерслев, чьи слова приводит пресс-служба Кембриджского университета.
Долгое время ученые считали, что ДНК не сохраняется в костях и зубах живых существ, населявших Землю более 100−200 тысяч лет назад, однако совершенствование технологий очистки и реконструкции древней ДНК указало на то, что это представление было ошибочным. В частности, еще в 2013 году датским палеогенетикам удалось получить геномы пещерного медведя и лошади, которые жили на севере Европы и Аляски 300−1000 тыс. лет назад.
В своей новой работе профессор Виллерслев и его коллеги из других стран Европы, а также России и США, смогли восстановить и частично расшифровать структуру ДНК еще более древних живых существ и растений, которые обитали на территории севера Гренландии свыше двух миллионов лет назад, еще до полного оледенения острова.
Древнейшая ископаемая ДНК
В то время, как отмечают ученые, типичные средние температуры воздуха в Арктике были на 10−17 градусов Цельсия выше, чем сегодня, благодаря чему прибрежная территория Гренландии и сопредельных с ней архипелагов была свободна ото льда. Ученых давно интересует то, какие животные и растения обитали на этих островах, как поменялись местные экосистемы после начала ледниковой эпохи.
Руководствуясь этой идеей, палеогенетики провели раскопки на территории полуострова Пири на севере Гренландии, где они собрали образцы пород и почв, а также растительных и животных останков, присутствовавших в древних прибрежных наносах грунта. Как оказалось, внутри кристаллов кварца и отложений глинистых минералов-смектитов сохранилось большое число обрывков древней ДНК длиной в несколько десятков «букв»-нуклеотидов.
Ученые расшифровали структуру этих фрагментов генома и сопоставили их с ДНК ныне существующих и уже изученных древних животных и растений. Это позволило ученым раскрыть структуру местных экосистем, в которых присутствовали мастодонты, северные олени, зайцы и другие грызуны, гуси, березы, тополя и различные травянистые растения. Ранее ученым не удавалось находить следы пребывания на территории Гренландии мастодонтов, а также некоторых из этих растений.
Успешное обнаружение столь древней ДНК в кристаллах кварца и отложениях глин в Арктике, как отмечает профессор Виллерслев, дает надежду на то, что схожие обрывки геномов могут скрываться в аналогичных породах в более теплых регионах Земли. Ученые надеются, что это позволит раскрыть устройство древних экосистем Африки и других континентов планеты уже в ближайшие годы.
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