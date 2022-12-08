15:36 (мск), источник: РБК Life
Эти 5 вещей придумали в СССР. Мы пользуемся ими до сих пор
Неочевидные советские открытия, которые изменили жизнь миллионов.
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В декабре 2022 года исполняется сто лет со дня основания СССР — государства, которое просуществовало менее 70 лет, но серьезно изменило жизнь сотен миллионов людей в XX веке и до сих пор оказывает влияние на нас. По этому случаю РБК Life рассказывает о неочевидных новшествах, появившихся в советское время, которыми мы пользуемся по сей день.
СССР в 1930-е годы начал оправляться от последствий Гражданской войны. Экономика постепенно восстанавливалась, но в стране по-прежнему были проблемы с пищевым производством. Не хватало мяса, поэтому советские ученые стали разрабатывать продукт с таким же высоким содержанием белка, который мог бы его заменить.
В 1936 году начался выпуск колбасы «Докторская», предназначенной для «больных, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма».
Ее рецептуру разрабатывали сотрудники ВНИИ Мясной промышленности. Согласно ГОСТу того времени, на 100 кг «Докторской» приходилось 25 кг говядины высшего сорта, 70 кг полужирной свинины, 3 кг яиц или меланжа и 2 кг коровьего молока и при этом минимальное содержание специй — соли, сахара, мускатного ореха или кардамона.
Санатории существовали и до СССР, но их было мало и в них практически не ездили. Санатории в современном понимании и вместе с ними огромная санаторно-курортная система появились именно в Советском Союзе. Их придумали для поддержки здоровья трудящихся, как говорили в те годы. В 1929 году курорты приняли более 300 тыс. человек, путевку можно было получить бесплатно. В сталинскую эпоху санатории старались обустраивать с максимальной роскошью: их открывали в бывших дворцах и усадьбах, а иногда специально строили огромные комплексы зданий в неоклассическом стиле, с колоннами и статуями.
С санаториями связано еще одно советское новшество, которое осталось с нами по сей день, — это кислородный коктейль, изобретенный в 1960-е годы.
Насыщенный кислородом пенообразный напиток по-прежнему дают почти в каждом санатории России и в других странах постсоветского пространства.
Тетрис популярен по сей день, но мало кто знает, что изобрели его в Советском Союзе. Идея принадлежит программисту, сотруднику Вычислительного центра при Академии наук СССР Алексею Пажитнову, который реализовал ее в 1984 году. За основу он взял головоломку пентамино, в которой нужно собрать прямоугольник из разных пятиклеточных фигур. В тетрисе каждая фигура состоит из четырех клеток. Количество уменьшили для того, чтобы советским компьютерам хватило мощности.
Игра быстро распространилась по всему миру, но уже без участия Пажитнова. Фактически у него украли права на выпуск, а затем стали перепродавать их различным компаниям. Свой первый гонорар за создание тетриса программист получил лишь в 1996 году.
Из синтетического каучука делают шины для автомобилей и других видов транспорта. Его синтезом занимались ученые из многих стран, но именно советскому химику Сергею Лебедеву удалось создать каучук, который запустили в массовое производство в 1932 году. Спустя несколько лет это повлияло на ход Великой Отечественной войны: Советский Союз получил возможность выпускать шины, в том числе для военной техники, самостоятельно, а не закупать их у других стран.
До 1990 года СССР был первым в мире по производству синтетического каучука.
В наше время, помимо шин, из него делают подошвы для обуви, ленточные транспортеры, герметики и клеи.
Сапоги на молнии, подарившие женщинам возможность убрать валенки, калоши и сапоги с широким голенищем в армейском стиле на верхнюю полку шкафа и наконец выглядеть чуть более элегантно, появились благодаря Вере Араловой — художнику Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО). В 1959 году во время «оттепели», когда СССР стал постепенно открывать свои границы, в Париже должна была пройти Неделя русской моды. Араловой предстояло выбрать, во что одеть моделей, чтобы поразить европейскую публику. Она остановилась на мехах и ярких павловопосадских платках, а также сапогах на молнии, пошитых по спецзаказу в мастерских Большого театра и не имевших на тот момент аналогов в мире.
После показа к Араловой стали подходить различные фабриканты с предложениями, но практики оформления патентов на изобретения в СССР не было, поэтому присвоить себе идею мог практически любой. Спустя некоторое время сапоги на молнии появились на французских прилавках, а на родину создателя они «пришли» лишь спустя 15 лет.