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12:16 (мск), источник: ТАСС Наука

В России повысили точность тестирования действий лекарств на раковые клетки

КАЗАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Ученые Казанского федерального университета создали тест-систему для проверки эффективности препаратов против нейробластомы — одной из самых распространенных разновидностей опухолей, характерных для детей младшего возраста. Новая тест-система точнее и эффективнее проверила действие лекарств на раковые клетки, сообщили ТАСС в пресс-службе КФУ.

Источник: Агентство «Москва»

Тест-система для проверки противоопухолевых препаратов представляет собой модель нейробластомы, в которой учитывается влияние на нее клеток микроокружения и иммунной системы. Для создания модели метастаза исследователи КФУ использовали стволовые клетки из костного мозга, смесь иммунных клеток крови, а также линию клеток нейробластомы человека. Они были прокультивированы совместно.

Исследование показало, что клетки в таком «наборе» активно «общались» друг с другом. Стволовые и иммунные клетки способствовали созданию воспалительной среды, характерной для злокачественной опухоли. «Исследователи показали, что ко-культуры [клетки в “наборе”] более устойчивы к действию противоопухолевого препарата, чем клетки опухоли, культивируемые при стандартных условиях. Кроме того, межклеточные взаимодействия приводили к изменению экспрессии ряда генов, участвующих в клеточной смерти и в процессах, связанных со злокачественным перерождением как в опухолевых, так и в стволовых и иммунных клетках», — сообщил руководитель лаборатории «Генные и клеточные технологии», директор Научно-клинического центра Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессор Альберт Ризванов.

Результатом исследования микроокружения опухоли и влияния на нее клеток иммунной системы стало создание относительно простой тест-системы, которую можно использовать в «обычной» молекулярной и клеточной лабораториях.

«Стандартные методы тестирования на однотипных опухолевых клетках не всегда дают точные результаты, так как состав и микроокружение опухоли в организме гораздо сложнее, здоровые и опухолевые клетки поддерживают друг друга, трехмерная организация опухоли оказывает влияние на проницаемость лекарственных препаратов», — приводит пресс-служба слова младшего научного сотрудника лаборатории Кристины Китаевой.

Она добавила, что в будущем планируется разработать более сложные модели опухоли in vitro («в пробирке»), которые можно будет использовать для высокотехнологичного скрининга противоопухолевых препаратов.

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