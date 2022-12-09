В России повысили точность тестирования действий лекарств на раковые клетки

Тест-система для проверки противоопухолевых препаратов представляет собой модель нейробластомы, в которой учитывается влияние на нее клеток микроокружения и иммунной системы. Для создания модели метастаза исследователи КФУ использовали стволовые клетки из костного мозга, смесь иммунных клеток крови, а также линию клеток нейробластомы человека. Они были прокультивированы совместно.
Исследование показало, что клетки в таком «наборе» активно «общались» друг с другом. Стволовые и иммунные клетки способствовали созданию воспалительной среды, характерной для злокачественной опухоли. «Исследователи показали, что ко-культуры [клетки в “наборе”] более устойчивы к действию противоопухолевого препарата, чем клетки опухоли, культивируемые при стандартных условиях. Кроме того, межклеточные взаимодействия приводили к изменению экспрессии ряда генов, участвующих в клеточной смерти и в процессах, связанных со злокачественным перерождением как в опухолевых, так и в стволовых и иммунных клетках», — сообщил руководитель лаборатории «Генные и клеточные технологии», директор Научно-клинического центра Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессор Альберт Ризванов.
«Стандартные методы тестирования на однотипных опухолевых клетках не всегда дают точные результаты, так как состав и микроокружение опухоли в организме гораздо сложнее, здоровые и опухолевые клетки поддерживают друг друга, трехмерная организация опухоли оказывает влияние на проницаемость лекарственных препаратов», — приводит пресс-служба слова младшего научного сотрудника лаборатории Кристины Китаевой.
Она добавила, что в будущем планируется разработать более сложные модели опухоли in vitro («в пробирке»), которые можно будет использовать для высокотехнологичного скрининга противоопухолевых препаратов.