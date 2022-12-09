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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: низкие мужчины более склонны к нарциссизму

Ученые из Вроцлавского университета в Польше пришли к выводу о том, что мужчины невысокого роста склонны к нарциссизму.

Таким образом они компенсируют неуверенность в себе — казаться сильнее и выглядеть более грозными. В исследовании приняло участие 367 человек, пишет Daily Mail.

Добровольцы заполнили анкету психологов и оценили удовлетворенность своим ростом. Ответы показали, насколько у мужчин и женщин развиты черты из «темной триады»: психопатия, нарциссизм и макиавеллизм. Они характеризуются отсутствием эмпатии и антиобщественным поведением, эгоцентричностью, манипулированием и безразличием к морали.

Невысокие люди получили больше баллов по всем трем чертам «темной триады», но в большей степени нарциссизм был выражен у мужчин.

«Когда люди не могут быть грозными физически, они могут компенсировать это психологически. Низкорослые люди часто обладают психопатией. Это проявляется в особой требовательности уважения», — пояснила ведущий автор работы Моника Козловска.

Недавно ученые доказали, что нарциссы чаще оказываются на руководящих позициях в компаниях благодаря самоуверенности и амбициозности, сообщают итальянские психологи. Однако для самих компаний это не очень хорошо — такие люди склонны к финансовым преступлениям, а их подчиненные чаще чувствуют себя несчастными.

Олеся Маевская

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