14:42 (мск), источник: РБК
Умерла актриса и мать певицы Шер Джорджия Холт
Американская актриса и мать певицы Шер (настоящее имя Шерилин Саркисян) Джорджия Холт умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщила дочь актрисы в Twitter.
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«Мамы больше нет», — написала Шер.
В сентябре Шер сообщала, что ее мать выписали из больницы после лечения от пневмонии.
Джорджия Холт родилась 9 июня 1926 года в Кенсете, штат Арканзас. Она работала моделью и снималась в сериалах и кино в эпизодических ролях. Кроме того, с шести лет Холт начала петь на радиостанции Оклахома-Сити, а в десять лет пела с музыкантом Бобом Уиллсом и его группой Bob Wills & His Texas Playboys.
В 2013-м году Шер сняла документальный фильм «Dear Mom, Love Cher», посвященный жизни своей матери. Холт была замужем шесть раз, в браке с Джоном Саркисяном у нее родилась дочь — Шерилин Саркисян, ставшая певицей Шер.