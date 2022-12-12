Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии

«Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова* за совершение правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении. Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.
По информации пресс-службы, поводом для штрафа послужила видеозапись, которую Oxxxymiron опубликовал во «ВКонтакте» в день начала спецоперации ВС РФ на Украине, 24 февраля. Пресс-служба судов описывает ее так: «Идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: “Всем привет из Питера…”. Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19 сентября».
В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской одну из песен Oxxxymiron* под названием «Последний звонок». Как доказывала прокуратура, в треке есть «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма», а нахождение ее в свободном доступе «угрожает конституционному строю».
Позднее уже петербургская прокуратура попросила запретить в России еще одну песню рэпера — «Ойда». Соответствующий иск зарегистрирован Октябрьским районным судом Петербурга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.