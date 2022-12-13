13:29 (мск), источник: РБК Life
Толковый словарь СССР. Эти 20 слов окружали советского человека
Что такое «шабашка» и кому выдавали «Знак качества».
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РБК Life продолжает рассказывать о быте и культурных особенностях СССР — по случаю столетия со дня основания государства. На этот раз перечисляем слова и фразы, которые окружали советских граждан, обозначали важные черты эпохи, а некоторые из них еще и используются в наши дни.
А — Аббревиатура
Советский союз нельзя было представить без аббревиатур: КПСС, ВЛКСМ, райком, горком. В аббревиатуры превращали даже имена: Даздрасмыгда («Да здравствует смычка города и деревни!») и Даздраперма (Да здравствует Первое мая!) и Мэлс — по первым буквам фамилий Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.
Б — Буржуй
Буржуи (от французского bourgeois) — главные враги всего советского в первые десятилетия существования нового социалистического государства. Буржуями называли владельцев капитала в западных странах. Советская пропаганда так увлеклась изображением этих злодеев-богачей, что рисовала их в характерных цилиндрах до 1960-х годов, хотя на тот момент «буржуи» не носили цилиндры уже несколько десятилетий.
В — Выбросили
«Там колбасу выбросили!» — иногда можно было услышать у советских продуктовых магазинов. Глаголом «выбросили» обозначали неожиданное появление на прилавках дефицитного товара. Обычно это происходило в середине дня, но все равно собирало очереди.
Г — Газета
В СССР газеты имели огромное значение. Их можно было печать большими тиражами (например, в 1990 году было напечатано почти 48 млрд экземпляров), а значит, эффективно распространять через них идеологические установки. Газеты в советское время не только читали, но и использовали в быту, проклеивая между обоями и штукатуркой для лучшего сцепления или заворачивая в них семечки или рыбу.
Д — Дружба народов
О дружбе народов в СССР говорили все, это было одним из главных постулатов советской идеологии. И не только говорили — посвящали этой дружбе архитектурные и культурные объекты (фонтан «Дружба народов» на ВДНХ), университеты (РУДН), названия улиц (улица Юлиуса Фучика).
Ж — ЖЭК
ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора) — еще одна аббревиатура, ежедневно сопровождавшая советского человека. В ЖЭКе можно было решить практически все бытовые вопросы: там находились паспортный стол, отделение почтовой связи, фотоателье, парикмахерская, прачечная, а иногда и детские кружки.
З — Знак качества
Знак качества СССР — это особая пиктограмма, которая размещалась на потребительских и промышленных товарах. Ее в 1967 году придумали в качестве стимула заводам, ведь поставить знак можно было только на продукцию высшего качества, прошедшую специальную государственную аттестацию и подтвердившую свои превосходные характеристики. Пять граней на знаке символизировали надежность, доступность, безопасность, эстетичность и новаторство, а две галочки внутри, по разным версиям, — рычажные весы, перевернутую букву «К» («качество») или наковальню.
И — Импортный
Зачастую потребительские товары в СССР не дотягивали до качества западных аналогов. Советские граждане стремились найти в продаже западную одежду, обувь, косметику и другие предметы. Они были не только лучше сделаны и дольше служили, но и маркировали статус своего владельца. «Импортный!» — с гордостью могла сказать девушка про свой новый зонтик столпившимся вокруг нее подругам с восторженными взглядами.
К — Кулак
Кулаками в первые советские десятилетия называли зажиточных крестьян, которые разбогатели не своим физическим трудом, а с помощью наемных рабочих или ростовщичества (предоставления денег в долг с условием их возврата с процентами). Таких людей активно раскулачивали вплоть до 1930-х — капитал пошел на развитие колхозов и индустриализацию страны.
Л — Ленин
Про реального Владимира Ленина, русского революционера, теоретика марксизма, основателя СССР, известно многое. Но гораздо интереснее то, как этот человек присутствовал в государстве уже после своей смерти, в символическом плане. Мавзолеем, памятниками и улицами, названными в его честь, дело не ограничивается. Ленин неожиданно возникает даже в историях переименований вузов (МЭИ носил название Московского ордена Ленина энергетического института) и детских стихотворениях.
Н — НЭП
НЭП (новая экономическая политика) — период в истории СССР с 1921 по 1928 год, когда большевики на время вернули элементы рыночной экономики. В больших городах вновь открылись модные магазины, в них стали продавать дорогую одежду и духи. Рестораны и кабаре наполнили так называемые нэпманы — мелкие предприниматели. Советская пропаганда и рабочие относились к ним отрицательно, что выражалось в том числе в юмористических открытках и карикатурах.
О — Очередь
Очередь — один из главных символов СССР. В очередях стояли почти за всем: автомобилями, квартирами, бытовой техникой и, конечно, продуктами. Советский человек проводил в очереди от трех до восьми часов ежедневно. Причин очередей было несколько: товарный дефицит, фиксированные цены, которые мешали рыночной конкуренции, и просто небольшое количество точек продаж по сравнению с нашей эпохой. Несмотря на декларируемое равенство, места в очереди в СССР продавались.
П — Перестройка
Ряд реформ, инициированных Михаилом Горбачевым в 1985–1991 годах и оставшихся в истории под названием перестройка кардинально изменили жизнь советских людей. Целью была «всесторонняя демократизация» общественно-политического и социального уклада жизни: в магазинах появились иностранные бренды, в прокате — фильмы, которые десятилетиями томились на полках, в обороте — ранее запрещенные книги. С точки зрения обычного человека перестройка в первые годы была однозначно позитивным явлением и долгожданным глотком свободы, но ее оценка со стороны историков разнится, ведь в результате всех процессов, запущенных этим явлением, распался СССР.
Р — Революция
Октябрьская революция в СССР довольно быстро превратилась из реального исторического события в миф, один из главных идеологических конструктов советской идеологии. В последующие десятилетия в жизни обычного жителя страны он проявлялся прежде всего в одноименном празднике. День революции отмечали 7 ноября и относили к выходным, проводили парады и демонстрации трудящихся. Особенно пышно праздновали юбилеи революции: начинали строить знаковые здания, выпускали дорогостоящие фильмы.
С — Самиздат
Самиздат — практика изготовления и передачи не разрешенных официальной цензурой книг и других текстов. Запрещено было практически все: «антисоветской литературой» могли назвать не только книги на политические темы, но и художественную литературу за малейшее несогласие автора с кем-либо из литературного и партийного начальства. Самиздат был единственной возможностью для советского человека прочесть такие романы, как «Мастер и Маргарита» и «Доктор Живаго». Книги годами передавали друг другу, они покрывались пометками, изнашивались. Выражение «прочесть от корки до корки» в Советском Союзе иногда имело буквальный смысл.
Т — Тунеядец
Тунеядцами в Советском Союзе называли людей, которые не только не работали, но и старательно уклонялись от труда. Они были мишенью советской пропаганды и даже подвергались преследованию за нарушение закона — в СССР была статья за тунеядство. Именно по ней был арестован и отправлен в ссылку знаменитый поэт и нобелевский лауреат Иосиф Бродский. В постановлении 1964 года говорилось, что Бродский «систематически не занимается общественно-полезным трудом, ведет антиобщественный паразитический образ жизни».
Ф — Фарцовка
Сленговым словом «фарцовка» обозначали незаконную перепродажу труднодоступных товаров и валюты. Чаще всего эти товары были импортными — особенно в СССР ценилась западная одежда, редкие пластинки, книги и косметика. Фарцовка стала гораздо популярнее с 1970-х годов, когда чуть больше людей получили возможность выезжать за границу. Откуда произошло это слово, достоверно неизвестно. Есть предположение, что оно связано с вопросом, с которым советские граждане могли обратиться к иностранцу: Do you have anything for sale? («Есть ли у вас что-то для продажи?»)
Х — Хрущевка
Хрущевка — это не просто новый тип дома, а социальное явление, изменившее жизнь советских людей. До середины 1950-х в добротных кирпичных домах с красивым декором (их называют «сталинки») жили только привилегированные слои населения. Значительная часть граждан обитала в бараках. Все изменилось благодаря Никите Хрущеву и его реформе — миллионы людей перебрались в собственные квартиры в панельных домах, которые были в разы комфортнее их прежнего жилища.
Ч — Чулки
Чулки были желанным предметом гардероба для советских женщин. В условиях дефицита и слабо развитого производства товаров повседневного спроса заполучить их было практически невозможно: их «доставали» из-за рубежа «по блату», зашивали по несколько раз, а после годами использовали не по назначению — хранили в чулках лук и чеснок, подвязывали ими комнатные цветы и даже мыли с их помощью посуду.
Ш — Шабашка
Шабашкой в СССР называли сезонные работы, которые служили дополнительным источником дохода для многих граждан. Чаще всего трудиться нужно было в области сельского хозяйства. Заказывали шабашку колхозы у так называемых временных трудовых коллективов, когда нужно было, например, построить коровник или зернохранилище. Шабашник или шабаюга, как называли таких людей, могли получить за летний месяц несколько своих обычных зарплат. Термин используют и в наши дни для обозначения временного, неофициального заработка.